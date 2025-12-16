Денис Ян связал проигрыш «Ак Барсу» с плохой реализацией большинства

Пресс-служба уфимского клуба опубликовала комментарий нападающего Дениса Яна после болезненного домашнего поражения от казанского «Ак Барса» со счетом 6:3.

Нападающий признал, что возвращение в игру после паузы вышло совсем не таким, как планировалось. Команда не ожидала подобного результата, но времени на долгую рефлексию нет. Следующая встреча регулярного чемпионата состоится уже через сутки, поэтому нужно срочно делать выводы.

Главным фактором поражения форвард назвал провальную реализацию лишнего игрока. Спортсмен согласился с мнением главного тренера Виктора Козлова: если бы хозяева забили в большинстве на старте, сценарий поединка мог кардинально измениться.

Гости воспользовались оплошностями уфимцев гораздо эффективнее, чем предполагалось изначально. По словам Яна, шайбы залетали в сетку даже в тех эпизодах, когда оборона плотно опекала соперников и перекрывала зоны обстрела.

Атмосфера на стадионе оставалась горячей до самой финальной сирены, несмотря на счет на табло. Игрок выразил благодарность трибунам за мощную поддержку, которую хоккеисты отчетливо слышали на протяжении всего матча.

Напомним, счет в матче открыл казанец Семен Терехов, однако именно Денис Ян сумел быстро восстановить равновесие, забросив ответную шайбу. Для форварда эта игра стала одной из первых после долгого отсутствия: он пропустил около двух месяцев из-за тяжелой травмы, полученной еще в сентябре.

Главный тренер Виктор Козлов ранее отмечал, что команде в ключевые моменты не хватило хладнокровия. Турнирное положение уфимцев остается напряженным: до недавней победы над «Барысом» клуб потерпел пять поражений в шести встречах, опустившись на границу кубковой восьмерки Востока.