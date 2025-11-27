0
1 час
Спорт

Денис Ян прокомментировал волевую победу «Салавата Юлаева» над «Барысом»: «Поменяли стиль»

Денис Ян рассказал об изменениях в игре «Салавата Юлаева», которые позволили отыграться с 1:3, и оценил свое состояние после возвращения на лед.
Денис Ян
©ХК "Салават Юлаев"

Нападающий уфимского клуба ответил на вопросы пресс-службы после результативного матча на «Уфа-Арене» против «Барыса».

Денис Ян отметил неудачное начало встречи для своей команды. По словам игрока, в первом периоде «Салават» проигрывал борьбу сопернику. Ситуация изменилась во втором игровом отрезке, когда хозяева начали действовать активнее, а в третьем периоде окончательно переломили ход матча и добились результата.

Для форварда эта игра стала первой после перерыва, связанного с травмой. Ян сообщил, что возвращение далось непросто из-за длительного отсутствия игровой практики. Он почувствовал себя увереннее только во второй половине встречи и сейчас планирует сосредоточиться на восстановлении к следующему матчу.

Ключевым фактором победы нападающий назвал смену стиля игры по ходу встречи. Команда улучшила показатели в силовой борьбе, что, по мнению Яна, стало решающим моментом. Он подчеркнул, что без этих изменений переиграть соперника было бы невозможно.

Матч складывался непросто для хозяев: к середине игры уфимцы уступали со счетом 1:3. Итоговую победу со счетом 7:4 принесли в том числе действия легионеров — Девин Броссо и Шелдон Ремпал забросили по две шайбы.

Благодаря этой победе «Салават Юлаев» укрепил свои позиции в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 27 очков и занимает 9-е место, опережая «Барыс», который с аналогичным количеством баллов находится строчкой ниже из-за дополнительных показателей.

