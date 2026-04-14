Денис Ян о вылете из плей-офф: «Считаю, что провели хороший сезон»

Нападающий «Салавата Юлаева» Денис Ян прокомментировал итоги четвертьфинальной серии с «Локомотивом», завершившейся поражением уфимцев 0:4, и признал превосходство ярославцев.
Нападающий «Салавата Юлаева» Денис Ян прокомментировал завершение четвёртого матча второго раунда плей-офф FONBET Чемпионата КХЛ против «Локомотива», состоявшегося 14 апреля. Уфимцы уступили в серии со счётом 0:4 и покинули розыгрыш Кубка Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Несмотря на итог противостояния, форвард оценил выступление команды в целом положительно.

«Все помнят, с чего мы начинали. Если смотреть на сезон в целом, результат хороший и достойный. Так что можно только поздравить друг друга. Да, обидно, конечно, но всё равно считаю, что провели хороший сезон», — сказал Ян.

На вопрос о физическом состоянии хоккеист ответил кратко: форму в ходе серии он не потерял. Примечательно, что 14 апреля у Яна — день рождения. По его словам, результата он хотел иного.

Оценивая серию, форвард не стал уходить от честного разбора.

«Нужно быть честным, «Локомотив» стоит похвалить. Они очень хорошо играли, чётко выполняли свою систему. Нам было тяжело создавать опасные моменты. Хотя шанс зацепиться был, особенно в третьей игре. Но в целом они больше контролировали ход серии. Мы же, считаю, отдали все силы», — отметил нападающий.

На вопрос о будущем — контракт Яна истекает — он ответил уклончиво:

«Посмотрим. Пока могу сказать только так».

Напомним, серия стартовала 8 апреля в Ярославле: «Локомотив» победил в первом матче со счётом 1:0 благодаря шайбе Максима Шалунова в концовке второго периода.

Второй матч, также проходивший на «Арене-2000-Локомотив» 10 апреля, завершился со счётом 2:0 в пользу ярославцев, и счёт в серии стал 2-0.

Третий матч 12 апреля в Уфе стал самым результативным в серии: уфимцы дважды сравнивали счёт, однако в третьем периоде Артур Каюмов реализовал большинство и принёс «Локомотиву» третью победу со счётом 3:2.

К слову, до выхода на «Локомотив» «Салават Юлаев» прошёл первый раунд в тяжёлой борьбе с «Автомобилистом» — серия дошла до шестого матча, который уфимцы выиграли в двух овертаймах со счётом 4:3 и завершили противостояние 4-2.

