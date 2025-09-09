0
2 часа
Спорт

Денис Ян о победе над «Металлургом»: «Приятно забивать, но впереди много работы»

Нападающий «Салавата Юлаева» Денис Ян после волевой победы над «Металлургом» (3:2) раскрыл, как его дубль поднял боевой дух и почему уфимские фанаты решают.
денис ян
©ХК "Салават Юлаев"

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Денис Ян считает, что тяжёлая победа над «Металлургом» добавит команде моральных сил. Как рассказал сам хоккеист после игры, результат получился позитивным, хоть и не всё складывалось гладко. Команда билась до самого конца.

Сам форвард в этой встрече оформил дубль. По его словам, заброшенные шайбы определённо придают уверенности, но выигрыш всей команды — это двойной бонус. Ян подчеркнул, что личные достижения приятны, однако впереди ещё много работы.

Отдельно Ян отметил невероятную поддержку болельщиков. Он заявил, что команда отчётливо слышала фанатов на трибунах в Магнитогорске, и это было похоже на мощный энергетический допинг. Их саппорт ощущался так, будто на льду появился шестой полевой игрок.

В итоге, по мнению нападающего, именно энергия болельщиков придала хоккеистам дополнительную уверенность и помогла дожать соперника в овертайме.

Дубль в ворота «Металлурга» обеспечил Яну мощный старт в новом сезоне. Согласно официальной статистике КХЛ на начало сентября 2025 года, форвард за две сыгранные встречи уже забросил две шайбы.

Для сравнения: такой результат является заметным рывком по сравнению с прошлым годом. По данным федеральных спортивных изданий, за весь регулярный сезон 2024/2025 Денис Ян забил 14 голов в 59 матчах. Нынешний темп позволяет ему претендовать на звание одного из ключевых бомбардиров уфимского клуба.

