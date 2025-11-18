0
«Даже шанса не было»: Виктор Козлов — о фатальной ошибке в игре с «Локомотивом»

Уфимский «Салават Юлаев» потерпел поражение в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги против ярославского «Локомотива». Встреча завершилась в овертайме, где гости забросили победную шайбу за одну секунду до финальной сирены.
тренер среди хоккеистов
©ХК "Салават Юлаев"

Матч начался для уфимского клуба успешно: в первом периоде команда повела со счётом 2:0 благодаря точным броскам Артёма Горшкова и Владислава Ефремова. Однако во втором отрезке игры «Локомотив» сумел перехватить инициативу и сравнять счёт. В третьем периоде команды обменялись голами, переведя игру в овертайм.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов, чьи слова приводит официальный сайт клуба, указал на тактические просчёты своих подопечных. По его мнению, во втором периоде команда действовала слишком пассивно и пыталась обороняться вместо того, чтобы активнее играть в зоне соперника. Ключевым моментом в овертайме, по словам наставника, стала нереализованная возможность в большинстве, что он назвал «важным уроком на будущее».

Наибольшую обеспокоенность тренерского штаба вызывает состояние здоровья капитана команды Григория Панина. Как сообщил Виктор Козлов, у защитника диагностированы небольшое сотрясение мозга и рваная травма уха. Тренер подчеркнул, что, несмотря на желание игрока вернуться в строй, с такими повреждениями необходима предельная осторожность. Комментируя форму форварда Шелдона Ремпала, наставник отметил его старание на тренировках.

Решающий гол в матче на последней секунде овертайма забросил нападающий «Локомотива» Максим Шалунов, установив окончательный результат в пользу гостей.

Это поражение стало для «Салавата Юлаева» третьим в последних четырёх встречах. Следующий матч подопечные Виктора Козлова проведут 19 ноября на выезде против хоккейного клуба «Сочи», где им предстоит прервать неудачную серию.


0
18.11.2025
Спорт

«Просто трудились до сирены»: Ефремов об итогах матча с «Локомотивом» и своей пятой шайбе

Владислав Ефремов
Уфимский «Салават Юлаев» в напряжённой борьбе уступил ярославскому «Локомотиву» со счётом 3:4, проиграв в овертайме, но сумел заработать одно очко. Форвард команды Владислав Ефремов проанализировал ход
0
18.11.2025
Спорт

«Салават Юлаев» упустил победу над «Локомотивом» за секунду до конца овертайма

хоккеисты
Уфимский «Салават Юлаев» потерпел поражение от ярославского «Локомотива» в выездном матче КХЛ со счётом 3:4. Решающая шайба была заброшена за секунду до конца овертайма.
0
12.11.2025
Спорт

«Ребята должны гордиться собой»: тренер «Салавата Юлаева» — о победе над СКА

Виктор Козлов
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги тяжёлой победы над СКА (2:1). Он объяснил робкое начало, похвалил четвёртое звено и признался в усталости команды.
0
12.11.2025
Спорт

«Это привилегия»: легионер «Салавата Юлаева» Дин Стюарт оценил игру команды против СКА

Дин Стюарт
Защитник «Салавата Юлаева» Дин Стюарт рассказал, как команде удалось победить СКА. Ключом к успеху стала надёжная игра в меньшинстве и возвращение в состав Шелдона Ремпала.
0
12.11.2025
Спорт

«Бага-бага»: игрок «Салавата Юлаева» описал победную игру со СКА одним словом

хоккеист
Защитник «Салавата Юлаева» Ильдан Газимов забросил внезапную шайбу в ворота СКА и помог команде вырвать победу со счётом 2:1. Игрок назвал матч «весёлой игрой, бага-бага».
0
11.11.2025
Спорт

«Фанаты здесь очень уважают нас»: легионер Ремпал объяснил, почему предпочел вернуться в «Салават Юлаев»

шелдон ремпал
Канадский форвард Шелдон Ремпал снова в «Салавате Юлаеве». Он рассказал, почему решился на камбэк, чем его удивили фанаты и почему первый матч оказался неудачным.
0
10.11.2025
Спорт

Тренер «Лады» посоветовал ветерану «Салавата Юлаева» «играть до стертых ног»

Павел Десятков
Тольяттинская «Лада» одолела «Салават Юлаев» впервые с 2009 года. Наставник победителей Павел Десятков иронично прокомментировал игру.
