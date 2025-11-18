«Даже шанса не было»: Виктор Козлов — о фатальной ошибке в игре с «Локомотивом»

Уфимский «Салават Юлаев» потерпел поражение в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги против ярославского «Локомотива». Встреча завершилась в овертайме, где гости забросили победную шайбу за одну секунду до финальной сирены.

Матч начался для уфимского клуба успешно: в первом периоде команда повела со счётом 2:0 благодаря точным броскам Артёма Горшкова и Владислава Ефремова. Однако во втором отрезке игры «Локомотив» сумел перехватить инициативу и сравнять счёт. В третьем периоде команды обменялись голами, переведя игру в овертайм.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов, чьи слова приводит официальный сайт клуба, указал на тактические просчёты своих подопечных. По его мнению, во втором периоде команда действовала слишком пассивно и пыталась обороняться вместо того, чтобы активнее играть в зоне соперника. Ключевым моментом в овертайме, по словам наставника, стала нереализованная возможность в большинстве, что он назвал «важным уроком на будущее».

Наибольшую обеспокоенность тренерского штаба вызывает состояние здоровья капитана команды Григория Панина. Как сообщил Виктор Козлов, у защитника диагностированы небольшое сотрясение мозга и рваная травма уха. Тренер подчеркнул, что, несмотря на желание игрока вернуться в строй, с такими повреждениями необходима предельная осторожность. Комментируя форму форварда Шелдона Ремпала, наставник отметил его старание на тренировках.

Решающий гол в матче на последней секунде овертайма забросил нападающий «Локомотива» Максим Шалунов, установив окончательный результат в пользу гостей.

Это поражение стало для «Салавата Юлаева» третьим в последних четырёх встречах. Следующий матч подопечные Виктора Козлова проведут 19 ноября на выезде против хоккейного клуба «Сочи», где им предстоит прервать неудачную серию.