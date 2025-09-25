0
16 часов
Спорт

Чёрная серия уфимцев: «Салават Юлаев» отдал победу «Сибири» по буллитам

Уфимский «Салават Юлаев» продолжает свою чёрную полосу в КХЛ. Команда проиграла «Сибири» в Новосибирске со счётом 2:3. Это уже пятое поражение подряд, которое пригвоздило клуб к последнему месту в конференции.
хоккеисты
©ХК "Салават Юлаев"

Пятая подряд неудача обрушилась на уфимский «Салават Юлаев», отправив команду на самое дно турнирной таблицы Восточной конференции. Выездной матч в Новосибирске против местной «Сибири» завершился для юлаевцев очередным фиаско.

Вначале всё выглядело неплохо. Надежду болельщикам подарили точные броски Максима Кузнецова и легионера Джека Родевальда, которые вывели уфимцев вперёд 2:0. Казалось, что чёрная полоса вот-вот прервётся, но хозяева льда были другого мнения.

Сибиряки не собирались сдаваться на радость своей публике. Во второй половине встречи Алексей Яковлев и Владимир Ткачев сумели пробить оборону уфимцев и сравняли цифры на табло. Основное время и овертайм не выявили победителя.

Судьбу встречи решила хоккейная лотерея — серия послематчевых буллитов. Здесь удача улыбнулась новосибирской команде. Решающий бросок Скотта Уилсона принёс «Сибири» победу и оставил «Салават» ни с чем.

Теперь «Сибири» предстоит выездная игра против «Барыса». А вот юлаевцам придётся экстренно искать свою игру перед домашней битвой с омским «Авангардом». Обе встречи запланированы на 27 сентября.

Похожие записи
0
25.09.2025
Спорт

Виктор Козлов прокомментировал проигрыш «Сибири» и уход Хмелевского

тренер "Салавата Юлаева" Виктор Козлов
«Салават Юлаев» снова проиграл, на этот раз «Сибири». Наставник команды Виктор Козлов спокойно реагирует на уход лидера Хмелевского и тяжёлую травму Дениса Яна.
0
25.09.2025
Спорт

Форвард «Салавата Юлаева» дерзко оценил потерю главной звезды клуба

хоккеист Даниил Алалыкин
Форвард «Салавата Юлаева» Даниил Алалыкин заявил, что команда не заметила ухода Хмелевского. По его словам, теперь в Уфе каждый готов стать лидером.
0
25.09.2025
Спорт

«Надежды были обмануты»: Баширов об уходе Хмелевского из «Салавата Юлаева»

ринат Баширов
Гендиректор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов раскрыл детали ухода главной звезды клуба. Оказывается, Александр Хмелевский сам потребовал обмена, чем поверг всех в замешательство.
0
24.09.2025
Спорт

Звезда «Салавата Юлаева» взбунтовался против сделки с принципиальным соперником

александр хмелевский
Американский нападающий Александр Хмелевский отказывается играть за «Ак Барс». Его обменяли из «Салавата Юлаева», но сам игрок хочет в омский «Авангард».
0
18.09.2025
Криминал

В Уфе вынесли приговор бывшему бухгалтеру хоккейного клуба «Салават Юлаев»

дверь с табличкой судья
Бывший бухгалтер-кассир ХК «Салават Юлаев» получила 4,5 года колонии. Женщина похитила 5 млн у клуба и ещё 7 млн у знакомых под видом выгодных инвестиций.
0
16.09.2025
Спорт

Поражение и драка: защитник «Салавата Юлаева» нашёл позитив в матче с «Автомобилистом»

хоккеисты
Защитник «Салавата Юлаева» Александр Комаров не унывает после проигрыша «Автомобилисту». Он рассказал, почему полез в драку с гигантом Трямкиным и почему «большие шкафы громко падают».
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.