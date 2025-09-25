Чёрная серия уфимцев: «Салават Юлаев» отдал победу «Сибири» по буллитам

Уфимский «Салават Юлаев» продолжает свою чёрную полосу в КХЛ. Команда проиграла «Сибири» в Новосибирске со счётом 2:3. Это уже пятое поражение подряд, которое пригвоздило клуб к последнему месту в конференции.

Пятая подряд неудача обрушилась на уфимский «Салават Юлаев», отправив команду на самое дно турнирной таблицы Восточной конференции. Выездной матч в Новосибирске против местной «Сибири» завершился для юлаевцев очередным фиаско.

Вначале всё выглядело неплохо. Надежду болельщикам подарили точные броски Максима Кузнецова и легионера Джека Родевальда, которые вывели уфимцев вперёд 2:0. Казалось, что чёрная полоса вот-вот прервётся, но хозяева льда были другого мнения.

Сибиряки не собирались сдаваться на радость своей публике. Во второй половине встречи Алексей Яковлев и Владимир Ткачев сумели пробить оборону уфимцев и сравняли цифры на табло. Основное время и овертайм не выявили победителя.

Судьбу встречи решила хоккейная лотерея — серия послематчевых буллитов. Здесь удача улыбнулась новосибирской команде. Решающий бросок Скотта Уилсона принёс «Сибири» победу и оставил «Салават» ни с чем.

Теперь «Сибири» предстоит выездная игра против «Барыса». А вот юлаевцам придётся экстренно искать свою игру перед домашней битвой с омским «Авангардом». Обе встречи запланированы на 27 сентября.