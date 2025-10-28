«Чувствую доверие Козлова»: форвард «Салавата Юлаева» рассказал о работе с тренером

18-летний форвард уфимского «Салавата Юлаева» Александр Жаровский рассказал о работе с Виктором Козловым: тренер верит в молодёжь, не рубит с плеча и даёт ценные советы даже после ошибок.

Нападающий уфимского клуба «Салават Юлаев» Александр Жаровский рассказал изданию «Чемпионат» о работе с главным тренером команды Виктором Козловым. 18-летний хоккеист отметил, что чувствует доверие наставника, которое помогает ему развиваться и не бояться ошибок на льду.

Тренер даёт молодому форварду игровое время и в большинстве, и при равных составах. Главное для Жаровского — Козлов не отправляет его на скамейку запасных или в фарм-клуб сразу после ошибок.

«Я действительно чувствую его доверие. Он даёт мне шансы — и в большинстве, и при игре «пять на пять». Если я ошибаюсь, он не сажает меня сразу на скамейку или не отправляет в низшую лигу. Это очень помогает», — заявил хоккеист.

Ценные советы и работа над деталями

Форвард отметил, что главный тренер постоянно даёт ему важные рекомендации. Козлов объясняет, что правильно в игре молодого нападающего, а что требует исправления. Особое внимание наставник уделяет мелочам, которые влияют на результат.

Жаровский признался, что с каждым матчем чувствует себя увереннее. У него стало меньше страха и сомнений на площадке. При этом хоккеист понимает, что всегда есть пространство для роста, особенно в реализации моментов.

Статистика молодого форварда

В текущем сезоне КХЛ 2025/2026 Александр Жаровский провёл 11 матчей за «Салават Юлаев». Он забросил четыре шайбы и отдал пять результативных передач, набрав девять очков. 18-летний нападающий родился 22 февраля 2007 года и является воспитанником уфимского клуба.

Успехи команды под руководством Козлова

На седьмой неделе сезона «Салават Юлаев» показал настолько успешную игру, что сразу два игрока клуба — вратарь Семён Вязовой и нападающий Александр Жаровский — были признаны лучшими игроками недели в КХЛ. Команда одержала три победы подряд впервые в текущем сезоне.

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов отметил заслугу тренера в прогрессе молодых игроков.

«Титулы Жаровского и Вязового — тренерская заслуга. Виктор Козлов после ухода всех легионеров быстро перестроился и поставил на лидерские роли молодых», — заявил эксперт.