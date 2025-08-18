Что ждёт «Салават Юлаев» в новом сезоне: команда без прежних лидеров

Главный тренер клуба Виктор Козлов не даёт громких обещаний

В новом сезоне «Салават Юлаев» выступит в сильно обновлённом составе. Команду покинули ключевые игроки, из лидеров прошлого года остался только нападающий Александр Хмелевский. Об этом в интервью БСТ рассказал главный тренер Виктор Козлов.

По словам тренера, сезон станет временем возможностей для новичков. Шанс проявить себя получат хоккеисты, для многих из которых это вторая попытка закрепиться на высоком уровне. При подборе игроков тренерский штаб делал ставку на энергию и технику.

Несмотря на кадровые перемены, стиль игры «Салавата Юлаева» не изменится. Команда продолжит играть в тот же хоккей, который болельщики видели в прошлом сезоне.

Главный тренер клуба Виктор Козлов не даёт громких обещаний и прямо говорит, что сезон станет для команды настоящей проверкой на прочность.