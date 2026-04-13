«Чистый силовой»: Сушинский — о травме Кузнецова в Кубке Гагарина

Экс-форвард сборной России Максим Сушинский расценил силовой приём Александра Полунина как правомерный, однако назвал произошедшее с Кузнецовым странным.
12 апреля, в третьем матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина на «Уфа-Арене», форвард «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов получил травму после столкновения с нападающим «Локомотива» Александром Полуниным. Хоккеист не смог подняться самостоятельно, медики зафиксировали ему шею и вывезли с площадки на носилках. Уфимцы уступили в матче со счётом 2:3 и теперь проигрывают в серии 0-3. Произошедшее прокомментировал «Советскому спорту» бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.

«Чистый силовой приём. Не знаю, почему он так сильно упал и чем ударился. Странная история. Может быть, потерял сознание, потому что ударился головой о борт. Надо задавать вопрос тренеру или докторам. Может, несерьёзное что-то, лёгкое сотрясение. Может, отошёл, пару таблеточек выпьет — и в строю», — процитировало Сушинского издание.

Главный тренер «Салавата» Виктор Козлов сообщил, что 13 апреля хоккеист пройдёт медицинское обследование. Агент нападающего Шуми Бабаев заявил, что с Кузнецовым поговорил и серьёзных опасений нет:

«Вроде, всё нормально, обошлось». По имеющимся сведениям, Кузнецов не был госпитализирован и досматривал матч стоя у борта.

По оценке ряда изданий, Кузнецов в момент хита был сосредоточен на единоборстве с другим игроком «Локомотива» — защитником Александром Елесиным — и не был готов к атаке со стороны Полунина. Судьи нарушения правил не зафиксировали и даже не стали просматривать видеоповтор момента.

На вопрос о серьёзности повреждения Козлов ответил коротко:

«Посмотрим. Завтра будет обследование». Первый медицинский осмотр серьёзных травм не выявил.

К слову, «Локомотив» вышел в шаге от выхода в полуфинал: уфимцы проигрывают в серии 0-3, а четвёртый матч запланирован на 14 апреля в Уфе. В регулярном сезоне Кузнецов провёл за «Салават» 34 матча, набрав 27 очков (7 голов + 20 передач).

Похожие записи
Экс-арбитр — о травме Кузнецова: «Честно, он не сильно в него и попал»

Бывший арбитр Александр Зайцев прокомментировал эпизод с травмой форварда «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова в третьем матче четвертьфинала Кубка Гагарина против «Локомотива», заявив, что оснований для фиксации нарушения у судей не было.
Варлов о третьем матче с «Локомотивом»: «Нужно было реализовывать моменты»

Защитник «Салавата Юлаева» Сергей Варлов подвёл итоги третьего поражения от «Локомотива» и высказался о перспективах команды, которая уступает в серии со счётом 0-3.
«Салават Юлаев» проиграл «Локомотиву» в третьем матче плей-офф КХЛ — счёт в серии стал 3:0

«Локомотив» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в третьем матче четвертьфинала Кубка Гагарина — 2026 и ведёт в серии 3:0. Матч завершился со счётом 3:2.
Хартли — о победе над «Салаватом» 3:2: «Можем играть лучше»

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (3:2) в третьем матче четвертьфинала Кубка Гагарина, рассказал о травме Евгения Кузнецова и ударе Панина в голову Александру Радулову.
«Салават Юлаев» во второй раз уступил «Локомотиву»: Козлов объяснил, что пошло не так

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал второе поражение от «Локомотива» в четвертьфинале Кубка Гагарина, высказался об игре и удалении капитана Григория Панина.
«Как пройти оборону «Локомотива»? Думаем»: Козлов — о втором поражении «Салавата» в серии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал второй проигрыш своей команды в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина — 2026. Уфимцы по-прежнему не могут открыть счёт в противостоянии с ярославским клубом.
Коновалов — о втором поражении от «Локомотива»: «Чуть-чуть не получилось»

«Салават Юлаев» уступил «Локомотиву» в двух стартовых матчах четвертьфинала Кубка Гагарина — 0-2 в серии. После игры 10 апреля в Ярославле вратарь уфимской команды Илья Коновалов дал комментарий пресс-службе клуба.
