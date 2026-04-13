«Чистый силовой»: Сушинский — о травме Кузнецова в Кубке Гагарина

Экс-форвард сборной России Максим Сушинский расценил силовой приём Александра Полунина как правомерный, однако назвал произошедшее с Кузнецовым странным.

12 апреля, в третьем матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина на «Уфа-Арене», форвард «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов получил травму после столкновения с нападающим «Локомотива» Александром Полуниным. Хоккеист не смог подняться самостоятельно, медики зафиксировали ему шею и вывезли с площадки на носилках. Уфимцы уступили в матче со счётом 2:3 и теперь проигрывают в серии 0-3. Произошедшее прокомментировал «Советскому спорту» бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.

«Чистый силовой приём. Не знаю, почему он так сильно упал и чем ударился. Странная история. Может быть, потерял сознание, потому что ударился головой о борт. Надо задавать вопрос тренеру или докторам. Может, несерьёзное что-то, лёгкое сотрясение. Может, отошёл, пару таблеточек выпьет — и в строю», — процитировало Сушинского издание.

Главный тренер «Салавата» Виктор Козлов сообщил, что 13 апреля хоккеист пройдёт медицинское обследование. Агент нападающего Шуми Бабаев заявил, что с Кузнецовым поговорил и серьёзных опасений нет:

«Вроде, всё нормально, обошлось». По имеющимся сведениям, Кузнецов не был госпитализирован и досматривал матч стоя у борта.

По оценке ряда изданий, Кузнецов в момент хита был сосредоточен на единоборстве с другим игроком «Локомотива» — защитником Александром Елесиным — и не был готов к атаке со стороны Полунина. Судьи нарушения правил не зафиксировали и даже не стали просматривать видеоповтор момента.

На вопрос о серьёзности повреждения Козлов ответил коротко:

«Посмотрим. Завтра будет обследование». Первый медицинский осмотр серьёзных травм не выявил.

К слову, «Локомотив» вышел в шаге от выхода в полуфинал: уфимцы проигрывают в серии 0-3, а четвёртый матч запланирован на 14 апреля в Уфе. В регулярном сезоне Кузнецов провёл за «Салават» 34 матча, набрав 27 очков (7 голов + 20 передач).