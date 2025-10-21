«Был мандраж»: молодой игрок «Салавата Юлаева» честно — о победе над «Трактором» и исполнении мечты

«Просто кайф». Именно так, одним словом, описал свои эмоции молодой нападающий «Салавата Юлаева» Артур Фаизов. Его команда только что прервала унизительную серию из пяти поражений, вырвав победу у «Трактора» в напряжённом матче со счётом 3:2.

Лёд на «Уфа-Арене» плавился, а болельщики наконец-то смогли выдохнуть. «Салават Юлаев» прервал свою затянувшуюся серию из пяти поражений подряд, которая прочно приковала команду ко дну таблицы Восточной конференции. В тяжелейшей битве пал челябинский «Трактор» — 3:2.

Одним из тех, для кого этот вечер стал особенным, оказался молодой нападающий Артур Фаизов. После сирены он не скрывал эмоций и сыпал комплиментами в адрес фанатов.

«Впечатления только положительные, наши болельщики — самые лучшие, просто кайф. Всё отлично», — поделился форвард.

Для Артура, которому всего 19 лет, этот матч стал настоящим испытанием и одновременно исполнением заветного желания. Он признался, что в начале игры нервишки пошаливали:

«Немножко был мандраж. Одну смену отработал, вкатился, и всё хорошо пошло».

Сыграть за родной клуб на главной арене республики — то, о чём мечтают многие мальчишки из башкирской хоккейной школы. Фаизов — один из тех, у кого получилось.

«На самом деле это мечта — сыграть за „Салават“ на „Уфа-Арене“. Болельщики здесь самые лучшие. Атмосфера просто шикарная», — рассказал он.

Победа для команды Виктора Козлова была важна как воздух. Уфимцы смогли забросить трижды — отличились Артём Горшков, Александр Жаровский и Владислав Ефремов. Челябинцы до последнего пытались отыграться, но шайб Андрея Светлакова и Михаила Григоренко в концовке им не хватило.