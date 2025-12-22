Бутузов прибыл в Уфу: нападающий заключил пробное соглашение с «Салаватом Юлаевым»

Экс-нападающий «Сибири» Владимир Бутузов подписал просмотровый контракт с уфимским клубом. Игрок уже провел первую тренировку и изучает тактические схемы.

Спортсмен сообщил, что уже вышел на лед «Уфа-Арены» для первого занятия с новой командой. Свое физическое состояние форвард оценил положительно и отметил готовность к работе. По словам хоккеиста, нахождение в столице Башкирии в ином статусе не вызывает дискомфорта, так как смена обстановки является частью профессиональной деятельности. Сейчас игрок намерен сосредоточиться на выполнении тренерских установок.

Внесение в список отказов стало для нападающего неожиданностью. Бутузов признался, что изначально не понимал причин такого решения руководства предыдущего клуба, но принял ситуацию как данность. Предложение от уфимцев поступило через агента, когда Владимир находился дома. Решение о переезде было принято оперативно — на следующий день игрок прибыл в расположение команды.

Новичок уже провел беседу с тренером Владимиром Потаповым касательно тактических построений коллектива. Бутузов отметил различия в игровых схемах по сравнению с прошлой командой, но выразил готовность адаптироваться к новым требованиям. В составе «юлаевцев» он встретил бывших партнеров: с Александром Хохлачевым он знаком лично, а с тренером Дмитрием Мезенцевым ранее выступал в одном звене.

Переход в уфимский клуб дает 31-летнему хоккеисту возможность продолжить сезон на уровне КХЛ. В текущем чемпионате статистика Владимира составляет 2 очка (1 шайба и 1 передача) в 25 матчах за новосибирскую «Сибирь». Руководство новосибирцев поместило игрока в список отказов 15 ноября, после чего трудовые отношения были прекращены.

Подписание нападающего происходит на фоне недавнего матча «Салавата Юлаева» против казанского «Ак Барса», который завершился поражением уфимцев со счетом 1:2. Главный тренер Виктор Козлов ранее отмечал необходимость ротации и усиления состава. Команде требуются результативные действия в атаке для улучшения турнирного положения.

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд охарактеризовал сделку как безопасную для уфимской стороны. Пробный контракт минимизирует риски для бюджета клуба, но позволяет оценить текущую форму опытного игрока. Всего за карьеру в лиге Бутузов набрал 245 очков, что говорит о его потенциальной полезности при наборе оптимальных кондиций.