Бутузов о победе над «Трактором»: «Тяжелый и эмоциональный матч»

Нападающий «Салавата Юлаева» оценил волевую победу над челябинцами и рассказал о настрое команды перед дальневосточным турне.
Владимир Бутузов
©ХК "Салават Юлаев"

«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» со счётом 3:2 в серии буллитов в домашнем матче. Нападающий уфимской команды Владимир Бутузов после игры признал, что встреча получилась тяжёлой и эмоциональной, однако команда не опустила руки и грамотно действовала в обеих зонах площадки.

Бутузов также рассказал об эпизоде с голевой передачей на Дениса Яна. Форвард объяснил, что ситуация развивалась по классике — выход «два в одного», подкидка шайбы, а партнёр открылся на дальней штанге.

«Получилось хорошо исполнить», — отметил нападающий.

Подготовка «Салавата Юлаева» к выезду на Дальний Восток

Говоря о текущей домашней серии, Бутузов подчеркнул: сейчас каждый поединок напоминает плей-офф. По его словам, расслабляться нельзя — все соперники в лиге сильные, и к каждой встрече команда готовится с максимальной концентрацией.

Впереди уфимцев ждёт выездная серия на Дальний Восток. Бутузов заявил, что сейчас важно немного восстановиться, собраться с мыслями и продолжить работу.

«Легко точно не будет», — сказал хоккеист.

Пятое место на Востоке и преодоление стартового кризиса

Ранее «Салават Юлаев» уже обыгрывал «Трактор» в этом месяце. 17 февраля уфимцы разгромили челябинский клуб на выезде со счётом 6:0 — в той встрече вратарь Семён Вязовой отразил все броски соперника, а нападающий Евгений Кузнецов набрал четыре очка результативности. 24 февраля «Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» в овертайме со счётом 3:2 на домашнем льду. Победную шайбу забросил Евгений Кузнецов на 62-й минуте.

По данным «Спорт-Экспресс», после победы над «Трактором» «Салават Юлаев» занимает пятое место в Восточной конференции с 66 очками, а челябинский клуб идёт на шестой строчке с 63 баллами. Сезон для уфимского клуба складывается непросто: генеральный директор Ринат Баширов ранее признавал, что на старте чемпионата 2025/26 руководство испытывало серьёзное давление из-за серии поражений и перестройки состава.

