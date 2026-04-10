Букмекеры назвали фаворита второго матча «Локомотив» — «Салават Юлаев»

10 апреля в Ярославле «Салават Юлаев» сыграет второй матч четвертьфинала Кубка Гагарина — 2026 против «Локомотива». Букмекеры отдают предпочтение хозяевам — уфимцы уже проигрывают в серии.

Победу «Локомотива», по данным livesport, в основное время букмекеры оценивают с коэффициентом около 1.60. Победа «Салавата Юлаева» котируется за 5.19. Ничья в трёх периодах — 4.69. По итогу матча расклад схож: ярославцы — 1.33, уфимцы — 3.35.

Первую игру серии «Локомотив» выиграл со счётом 1:0.

История личных встреч — на стороне ярославцев. В полуфинале Кубка Гагарина — 2025 «Локомотив» выбил «Салават Юлаев», победив в пятом матче и завершив серию со счётом 4-1. Ярославцы тогда первыми вышли в финал. В регулярном чемпионате сезона 2025/2026 команды дважды встречались в ноябре — и оба раза побеждал «Локомотив»: 4:1 в Уфе и 4:3 в овертайме в Ярославле.

«Локомотив» защищает титул действующего обладателя Кубка Гагарина. В первом раунде плей-офф ярославцы прошли «Спартак» в пяти матчах. «Салават Юлаев» одолел «Автомобилист» — 4-2 в серии.

Победную шайбу в решающей шестой игре против «Автомобилиста» 2 апреля забросил Шелдон Ремпал. Форвард покинул клуб перед стартом сезона 2024/2025, но вернулся в «Салават Юлаев» и провёл с командой весь нынешний сезон 2025/2026.