Букмекеры назвали фаворита четвёртого матча «Салават Юлаев» — «Локомотив»

Букмекеры держат «Локомотив» в фаворитах четвёртого матча серии. Ярославцы ведут 3-0 и могут закрыть серию уже сегодня, 14 апреля, в Уфе.
Победа «Локомотива» в основное время оценивается с коэффициентом 1.97. Победа «Салавата» — 3.55, ничья по итогам трёх периодов — 3.80. Итоговый выход в полуфинал котируется: «Локомотив» — 1.53, «Салават» — 2.50.

Серия складывается жёстко для уфимцев. Первый матч — 0:1, единственный гол Шалунова в концовке второго периода. Второй — снова 0:2. В третьем, 12 апреля, «Салават» впервые забил, но всё равно проиграл — 2:3. (По ходу серии уфимцы на выезде не забросили ярославцам ни одной шайбы — ни в регулярке в этом плей-офф, нигде.)

После первых двух матчей серия была самой нерезультативной во втором раунде Кубка Гагарина — за 120 минут три шайбы, и все три на счету «Локомотива».

Положение «Салавата» осложнилось ещё до свистка. В третьем матче Евгений Кузнецов получил травму после силового приёма — под вопросом весь остаток плей-офф. Тренер Виктор Козлов после игры публично защищал капитана Григория Панина, удалённого на пять минут в решающий момент.

В регулярном сезоне команды встречались дважды: «Локомотив» выиграл дома — 4:3 в овертайме, в Уфе проиграл — 1:4. Сейчас расклад другой.

13.04.2026
Агент травмированного Кузнецова — о силовом Полунина: «Пусть судьи оценивают»

Агент форварда «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова Шуми Бабаев прокомментировал травму хоккеиста, полученную в третьем матче четвертьфинала Кубка Гагарина против «Локомотива», и рассказал о перспективах его участия в следующей игре серии.
13.04.2026
«Чистый силовой»: Сушинский — о травме Кузнецова в Кубке Гагарина

Экс-форвард сборной России Максим Сушинский расценил силовой приём Александра Полунина как правомерный, однако назвал произошедшее с Кузнецовым странным.
13.04.2026
Экс-арбитр — о травме Кузнецова: «Честно, он не сильно в него и попал»

Бывший арбитр Александр Зайцев прокомментировал эпизод с травмой форварда «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова в третьем матче четвертьфинала Кубка Гагарина против «Локомотива», заявив, что оснований для фиксации нарушения у судей не было.
12.04.2026
Варлов о третьем матче с «Локомотивом»: «Нужно было реализовывать моменты»

Защитник «Салавата Юлаева» Сергей Варлов подвёл итоги третьего поражения от «Локомотива» и высказался о перспективах команды, которая уступает в серии со счётом 0-3.
12.04.2026
«Салават Юлаев» проиграл «Локомотиву» в третьем матче плей-офф КХЛ — счёт в серии стал 3:0

«Локомотив» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в третьем матче четвертьфинала Кубка Гагарина — 2026 и ведёт в серии 3:0. Матч завершился со счётом 3:2.
12.04.2026
Хартли — о победе над «Салаватом» 3:2: «Можем играть лучше»

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (3:2) в третьем матче четвертьфинала Кубка Гагарина, рассказал о травме Евгения Кузнецова и ударе Панина в голову Александру Радулову.
12.04.2026
«Салават Юлаев» во второй раз уступил «Локомотиву»: Козлов объяснил, что пошло не так

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал второе поражение от «Локомотива» в четвертьфинале Кубка Гагарина, высказался об игре и удалении капитана Григория Панина.
11.04.2026
«Как пройти оборону «Локомотива»? Думаем»: Козлов — о втором поражении «Салавата» в серии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал второй проигрыш своей команды в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина — 2026. Уфимцы по-прежнему не могут открыть счёт в противостоянии с ярославским клубом.
