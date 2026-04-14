Букмекеры назвали фаворита четвёртого матча «Салават Юлаев» — «Локомотив»

Букмекеры держат «Локомотив» в фаворитах четвёртого матча серии. Ярославцы ведут 3-0 и могут закрыть серию уже сегодня, 14 апреля, в Уфе.

Победа «Локомотива» в основное время оценивается с коэффициентом 1.97. Победа «Салавата» — 3.55, ничья по итогам трёх периодов — 3.80. Итоговый выход в полуфинал котируется: «Локомотив» — 1.53, «Салават» — 2.50.

Серия складывается жёстко для уфимцев. Первый матч — 0:1, единственный гол Шалунова в концовке второго периода. Второй — снова 0:2. В третьем, 12 апреля, «Салават» впервые забил, но всё равно проиграл — 2:3. (По ходу серии уфимцы на выезде не забросили ярославцам ни одной шайбы — ни в регулярке в этом плей-офф, нигде.)

После первых двух матчей серия была самой нерезультативной во втором раунде Кубка Гагарина — за 120 минут три шайбы, и все три на счету «Локомотива».

Положение «Салавата» осложнилось ещё до свистка. В третьем матче Евгений Кузнецов получил травму после силового приёма — под вопросом весь остаток плей-офф. Тренер Виктор Козлов после игры публично защищал капитана Григория Панина, удалённого на пять минут в решающий момент.

В регулярном сезоне команды встречались дважды: «Локомотив» выиграл дома — 4:3 в овертайме, в Уфе проиграл — 1:4. Сейчас расклад другой.