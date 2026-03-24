«Будем готовы ко второй игре»: Спронг забил дважды и предупредил «Салават Юлаев»

Нападающий «Автомобилиста» Даниэль Спронг забил две шайбы и обеспечил победу над уфимцами в стартовой игре плей-офф КХЛ.

Нидерландец Спронг оформил дубль и обеспечил «Автомобилисту» победу над «Салаватом Юлаевым» в стартовом матче Кубка Гагарина. Встреча в Екатеринбурге 23 марта завершилась со счётом 2:0, сообщает сайт КХЛ.

Первый период прошёл без голов. Развязка наступила в начале второго: на 21-й минуте Спронг открыл счёт, а через две минуты удвоил преимущество хозяев. Голкипер екатеринбуржцев отбил все броски уфимцев и сохранил «сухой» счёт.

«Хорошая командная победа, отличный старт плей-офф. Мы заставили соперника поплатиться за ошибки. Ожидаю, что «Салават Юлаев» внесёт изменения в игру, но мы тоже будем готовы ко второй встрече», — заявил Спронг. Счёт в серии — 1:0 в пользу «Автомобилиста».

В регулярном сезоне КХЛ 2025/26 «Автомобилист» и «Салават Юлаев» встречались четыре раза. Екатеринбуржцы выиграли трижды (4:1, 4:2, 6:2), а уфимцы победили лишь раз — дома (4:1). По итогам регулярного чемпионата «Автомобилист» занял четвёртое место в Восточной конференции с 84 очками, «Салават Юлаев» — пятое с 78 очками.

Даниэль Спронг перешёл в «Автомобилист» из ЦСКА 10 января 2026 года. За регулярный чемпионат 29-летний нидерландец провёл 52 матча и забил 30 голов. 15 февраля он оформил хет-трик в ворота «Металлурга» (8:1).

Уфимцы обеспечили себе путёвку в Кубок Гагарина ещё 5 марта после победы над «Амуром». При этом в октябре 2025 года команда занимала последнее место в конференции.

Плей-офф КХЛ сезона 2025/26 продлится с 23 марта по 23 мая 2026 года. Действующий обладатель Кубка Гагарина — ярославский «Локомотив».