Броссо получил штраф за симуляцию после матча с «Авангардом»

КХЛ оштрафовала нападающего «Салавата Юлаева» Девина Броссо на 50 тысяч рублей за симуляцию в матче с «Авангардом».

Пресс-служба КХЛ сообщила о штрафе в отношении нападающего «Салавата Юлаева» Девина Броссо. Решение принято после анализа эпизода из матча с «Авангардом».

Момент произошёл в конце второго периода встречи в Омске. На видеозаписи зафиксировано: после столкновения с защитником Семёном Чистяковым Броссо сначала удержался на ногах, затем упал на лёд, прикрыв лицо руками.

Спортивно-дисциплинарный комитет квалифицировал действия игрока по пункту 1.40 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ — «симуляция». Согласно информации Ufa1, размер штрафа составил 50 тысяч рублей.

Матч «Авангард» — «Салават Юлаев» завершился победой уфимской команды со счётом 4:3. Во время игры судьи не назначили удаление по итогам данного столкновения.

Броссо остаётся одним из результативных игроков атаки Уфы: на его счету 20 (10+10) очков в 29 матчах сезона. По данным «Спорт-Экспресса», зарплата хоккеиста в сезоне 2025/2026 составляет 29 млн рублей.

Это не первое дисциплинарное взыскание для канадского форварда в текущем сезоне. Ранее СДК КХЛ наказал Броссо за участие в драке в игре с «Адмиралом» 31 октября — тогда он получил дисквалификацию на один матч и денежный штраф. Нападающий вступился за вратаря Семёна Вязового после ситуации за воротами. Броссо получил 17 минут штрафного времени, соперник — две минуты.

Матч «Салават Юлаев» выиграл со счётом 5:0, а Броссо набрал два очка — гол и передачу. Напомним, в середине октября форвард перешёл в уфимский клуб из московского «Динамо».