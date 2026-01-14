0
4 часа
Спорт

Броссо получил штраф за симуляцию после матча с «Авангардом»

КХЛ оштрафовала нападающего «Салавата Юлаева» Девина Броссо на 50 тысяч рублей за симуляцию в матче с «Авангардом».
Девин Броссо
©ХК "Салават Юлаев"

Пресс-служба КХЛ сообщила о штрафе в отношении нападающего «Салавата Юлаева» Девина Броссо. Решение принято после анализа эпизода из матча с «Авангардом».

Момент произошёл в конце второго периода встречи в Омске. На видеозаписи зафиксировано: после столкновения с защитником Семёном Чистяковым Броссо сначала удержался на ногах, затем упал на лёд, прикрыв лицо руками.

Спортивно-дисциплинарный комитет квалифицировал действия игрока по пункту 1.40 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ — «симуляция». Согласно информации Ufa1, размер штрафа составил 50 тысяч рублей.

Матч «Авангард» — «Салават Юлаев» завершился победой уфимской команды со счётом 4:3. Во время игры судьи не назначили удаление по итогам данного столкновения.

Броссо остаётся одним из результативных игроков атаки Уфы: на его счету 20 (10+10) очков в 29 матчах сезона. По данным «Спорт-Экспресса», зарплата хоккеиста в сезоне 2025/2026 составляет 29 млн рублей.

Это не первое дисциплинарное взыскание для канадского форварда в текущем сезоне. Ранее СДК КХЛ наказал Броссо за участие в драке в игре с «Адмиралом» 31 октября — тогда он получил дисквалификацию на один матч и денежный штраф. Нападающий вступился за вратаря Семёна Вязового после ситуации за воротами. Броссо получил 17 минут штрафного времени, соперник — две минуты.

Матч «Салават Юлаев» выиграл со счётом 5:0, а Броссо набрал два очка — гол и передачу. Напомним, в середине октября форвард перешёл в уфимский клуб из московского «Динамо».

Похожие записи
0
13.01.2026
Спорт

Шелдон Ремпал объяснил победу над «Авангардом» и оценил трансфер Кузнецова

хоккеисты
Уфимский клуб обыграл омичей в выездном матче, а канадский форвард прокомментировал свою результативную серию и приход титулованного новичка
0
13.01.2026
Спорт

Главный тренер «Салавата Юлаева» назвал победу в Омске геройским поступком

виктор козлов
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча с «Авангардом» (4:3). Наставник отметил игру в обороне и реализацию моментов.
0
12.01.2026
Спорт

Владимир Плющев оценил влияние Кузнецова на игру «Салавата Юлаева»

Евгений Кузнецов
Заслуженный тренер России Владимир Плющев проанализировал первые матчи нападающего за уфимский клуб, отметив работу тренерского штаба и взаимодействие новичка с партнерами.
0
11.01.2026
Спорт

«В Уфе у него все сошлось» — Губерниев прокомментировал дебютную шайбу Кузнецова

Евгений Кузнецов
Известный спортивный комментатор объяснил успешный старт Евгения Кузнецова в «Салавате Юлаеве» удачным совпадением условий и уверен, что форварду хватит ресурса еще на несколько сезонов на высоком уровне.
0
10.01.2026
Спорт

Форвард «Салавата» Кузнецов назвал новогоднюю форму команды счастливой

максим кузнецов
Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Кузнецов подвел итоги матча с «Барысом». Игрок отметил действия в обороне и результативность команды в новой форме.
0
10.01.2026
Спорт

Козлов о встрече с «Барысом»: решающими стали действия в третьем периоде

виктор козлов
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Барысом» со счётом 3:1, сообщив о травме защитника Алексея Василевского и влиянии Евгения Кузнецова на игру.
