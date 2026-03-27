«Бросил на удачу»: как гол Кузнецова на 58-й минуте решил судьбу третьего матча с «Автомобилистом»

Нападающий уфимского клуба открыл счёт в кубковой статистике и рассказал о ключевых факторах успеха в домашнем матче против «Автомобилиста».

27 марта на «Уфа-Арене» «Салават Юлаев» в третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 обыграл «Автомобилист» со счётом 4:3, выйдя вперёд в серии — 2:1. Победную шайбу на 58-й минуте забил нападающий Максим Кузнецов. Об этом сообщил официальный сайт КХЛ.

Встреча выдалась напряжённой. Уфимцы уступали по ходу игры, однако сумели переломить ход событий. Голами отличились Шелдон Ремпал, Девин Броссо, Владислав Ефремов и Кузнецов. У «Автомобилиста» дублем отметился Даниэль Спронг, ещё одну шайбу забил Сергей Зборовский.

После финального свистка Максим Кузнецов прокомментировал победу:

«Поздравляю болельщиков и весь город. Это большой шаг для нас, чтобы двигаться дальше. Игра получилась очень эмоциональной, атмосфера — просто вау».

Разницу между домашними и выездными матчами форвард объяснил лаконично:

«Во-первых, домашние трибуны, свои болельщики».

По словам игрока, основным фактором победы стала работа:

«В плей-офф по-другому никак».

Гол он описал скромно:

«Просто бросил на удачу — получилось. В плей-офф такие голы заходят».

Следующий матч серии пройдёт 29 марта в Уфе.

Напомним, первый матч серии 1/8 финала состоялся 23 марта в Екатеринбурге. «Автомобилист» одержал победу со счётом 2:0 на «УГМК-Арене», счёт в серии стал 1-0 в пользу уральцев. Оба гола в той встрече оформил нападающий Даниэль Спронг — на 21-й и 23-й минутах.

Во втором матче, прошедшем 25 марта в Екатеринбурге, «Салават Юлаев» сравнял счёт в серии. Уфимцы одержали выездную победу — 1:0, единственную шайбу забил Егор Сучков. По данным «Чемпионата», эта победа стала 100-й для «Салавата Юлаева» в истории клуба в плей-офф, а тренер Виктор Козлов одержал 200-ю победу в КХЛ.

В составе «Салавата Юлаева» во втором матче вратарь Семён Вязовой отразил все 27 бросков, оформив «сухой» матч. Главный тренер клуба Виктор Козлов отметил:

«Самоотдача, желание, страсть были большим фактором, которые помогли нам победить в Екатеринбурге».

К слову, нынешняя серия плей-офф между «Салаватом Юлаевым» и «Автомобилистом» является третьей в истории встреч этих клубов в кубковых раундах КХЛ. Прежде уфимцы побеждали во втором раунде (1/4 финала) в 2010 году и во втором раунде в 2019-м.

По итогам регулярного чемпионата сезона 2025/2026 «Автомобилист» занял четвёртое место в Восточной конференции, «Салават Юлаев» — пятое. Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года.