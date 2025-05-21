Бронза окрыляет: Хабиров решил не менять руководство «Салавата Юлаева»

Глава Башкирии в разговоре с ТАСС подтвердил — никаких кадровых перестановок в «Салавате» не будет. После бронзы КХЛ в команде всё останется как есть.

Ринат Баширов продолжит руководить клубом с позиции генерального директора. А Виктор Козлов, которому сам Хабиров лично предложил остаться главным тренером, уже подписал контракт на два года вперёд.

«Два сезона команда нас сильно расстраивала, а тут наконец-то показали нормальный хоккей. Может, удачи немного не хватило. Но у команды есть будущее именно при этом руководстве», — заявил Радий Фаритович.

С финансами тоже всё в порядке — спонсором остаётся «Башнефть», да и из бюджета республики что-нибудь добавят. Временные проблемы с зарплатами и налогами уже решили. В апреле, кстати, стало известно, что Фонд социальных целевых программ выделил клубу 1,5 миллиарда за 2024 год.

В минувшем сезоне уфимцы заняли второе место на Востоке, а в плей-офф остановились в шаге от финала, уступив «Локомотиву». Вместе с Козловым остаётся вся его команда — Цулыгин, Потапов, Мезенцев, Вальво и Евдищенко.