Блогер-бизнесмен спас уфимских футболистов от тренировок в развалинах

Бизнесмен Михаил Гребенюк перечислил 3 млн рублей на ремонт спортзала для детской команды «Альтаир» под Уфой. Всё решил вирусный ролик, который он увидел в соцсетях

В посёлке Алексеевка под Уфой скоро будет обновленный спортзал. Ремонт там уже начался, а всё благодаря вирусному ролику и щедрости бизнесмена и блогера Михаила Гребенюка, о чём сообщили федеральные СМИ.

История завертелась ещё в ноябре 2024 года. Тогда в сети разлетелось видео, где ребята из футбольной команды «Альтаир» демонстрировали филигранную технику. Однако зрителей впечатлили не только их таланты, но и убогая обстановка, в которой они тренировались.

Ролик дошёл и до Гребенюка. По его словам, он был поражён мастерством ребят и решил, что будущие чемпионы не должны расти в таких условиях. Бизнесмен нашёл маму одного из юных футболистов и пообещал помочь.

Слово он сдержал: на тотальное преображение зала, раздевалок и душевых блогер выделил 3 миллиона рублей. Деньги уже ушли в администрацию города, и местные подрядчики взялись за дело. Закончить обещают к октябрю.

Этот щедрый жест стал настоящим подарком для команды. В «Альтаире» занимаются около 90 школьников с первого по седьмой класс. Тренирует их Ильдус Суфиянович, который работает в местной спортшколе с 1992 года.