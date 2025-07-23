Блогер-бизнесмен спас уфимских футболистов от тренировок в развалинах

В посёлке Алексеевка под Уфой скоро будет обновленный спортзал. Ремонт там уже начался, а всё благодаря вирусному ролику и щедрости бизнесмена и блогера Михаила Гребенюка, о чём сообщили федеральные СМИ.
История завертелась ещё в ноябре 2024 года. Тогда в сети разлетелось видео, где ребята из футбольной команды «Альтаир» демонстрировали филигранную технику. Однако зрителей впечатлили не только их таланты, но и убогая обстановка, в которой они тренировались.
Ролик дошёл и до Гребенюка. По его словам, он был поражён мастерством ребят и решил, что будущие чемпионы не должны расти в таких условиях. Бизнесмен нашёл маму одного из юных футболистов и пообещал помочь.
Слово он сдержал: на тотальное преображение зала, раздевалок и душевых блогер выделил 3 миллиона рублей. Деньги уже ушли в администрацию города, и местные подрядчики взялись за дело. Закончить обещают к октябрю.
Этот щедрый жест стал настоящим подарком для команды. В «Альтаире» занимаются около 90 школьников с первого по седьмой класс. Тренирует их Ильдус Суфиянович, который работает в местной спортшколе с 1992 года.
- Только один блогер откликнулся? Неужели больше никто не заметил ролик?
На самом деле, ролик, набравший более 20 миллионов просмотров, вызвал огромный резонанс. Практически сразу после его появления в сети на ситуацию обратил внимание легендарный вратарь сборной России Игорь Акинфеев. Он заявил, что его фонд «Страна футбола» поможет с ремонтом и пригласил команду «Альтаир» на свой ежегодный детский турнир в Химках. Позже о готовности помочь заявлял и известный боксёр, депутат Госдумы Николай Валуев.
- Почему власти сами не сделали ремонт раньше, если зал был в таком состоянии?
Местные власти утверждали, что ситуация не была такой критичной, как показалось на видео, и называли ажиотаж «хайпом». По их словам, косметический ремонт зала и так стоял в планах на лето 2025 года, а смета на него уже была подготовлена. Замглавы администрации Уфимского района оценивала стоимость работ в 5,5 млн рублей. Однако именно общественный резонанс и вмешательство известных личностей и меценатов, таких как Михаил Гребенюк, судя по всему, ускорили процесс.
- Кто такой этот щедрый бизнесмен Михаил Гребенюк?
Михаил Гребенюк — известный российский предприниматель, основатель консалтинговой компании Resulting и автор нескольких книг по бизнесу. Он активно ведёт блог, где рассказывает о предпринимательстве и воспитании своих пятерых детей. Увидев ролик, он нашёл через соцсети маму одного из юных футболистов и пообещал помощь.
- Что известно о тренере и самой команде? Они действительно добиваются успехов?
Да, команда «Альтаир» — настоящая гордость района. Их бессменный тренер — Ильдус Суфиянович Шарафутдинов, который работает в местной спортшколе с 1992 года и в 2021 году был награждён почётным знаком «За вклад в развитие спорта в Республике Башкортостан». Под его руководством команда становилась серебряным призёром Всероссийского проекта «Кожаный мяч» (в сельской лиге «Колосок»), выигрывала первенство Минобразования по футзалу и занимала второе место в первенстве юношеской футбольной лиги Уфы.
- Эта история — единичный случай, или в посёлке в целом есть проблемы со спортивной инфраструктурой?
Проблема существует, но она решается. Примечательно, что буквально за несколько месяцев до этой истории, в апреле 2025 года, власти Башкирии одобрили проект строительства в Алексеевке нового большого спортивно-оздоровительного комплекса стоимостью 200 млн рублей. Проект включает в себя волейбольные и баскетбольные площадки, теннисные корты, скейт-парк и хоккейную коробку. Таким образом, ремонт старого зала станет частью большого обновления спортивной жизни посёлка.
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