Бирюков: «Металлург» медленно начал и ошибался в матче с «Салаватом Юлаевым»

Евгений Бирюков признался, что следил за раскаткой уфимцев, но знания инсайдов не спасли лидеров Востока от поражения в буллитной перестрелке.

Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Евгений Бирюков прокомментировал поражение команды в выездном матче против «Салавата Юлаева» (3:4 Б). Он отметил неудачное начало встречи и ошибки, которыми воспользовались уфимцы, сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Причины поражения

По словам Бирюкова, матч получился зрелищным, но результат не устроил руководство клуба. «Металлург» начал первый период медленно, что нехарактерно для команды. Гости столкнулись с проблемами на старте, но позже смогли выровнять игру. Однако «Салават Юлаев» воспользовался ошибки соперника и сумел получить преимущество по ходу матча, что и привело к итоговому поражению магнитогорцев в серии буллитов.

Отношения с бывшим клубом

Перед игрой Евгений Бирюков посетил утреннюю раскатку «Салавата Юлаева». Он отметил, что наблюдение за тренировкой не помогло добиться результата, так как игра уфимцев ему хорошо знакома. Бирюков провел в уфимском клубе четыре с половиной года и знаком с работой клуба изнутри.

Спортивный директор подчеркнул, что матчи против Уфы для него прежде всего — возможность встретиться со знакомыми. С бывшими коллегами у него сохранились хорошие отношения, а приезд в город вызвал положительные воспоминания и эмоции.

Турнирное положение

Для «Металлурга» этот результат не стал критичным с точки зрения турнирных перспектив. Магнитогорская команда заранее обеспечила себе выход в плей-офф КХЛ. На данный момент клуб занимает первое место в таблице Восточной конференции, набрав 87 очков после 53 матчей.

Справка

Матч между «Салаватом Юлаевым» и «Металлургом» прошел в Уфе и завершился победой хозяев в серии послематчевых бросков. Уфимцы дважды отыгрывались по ходу встречи, вышли вперед, но позволили гостям перевести игру в овертайм на последних минутах. В серии буллитов победу одержал «Салават», заработав два очка.

Уфимский клуб продолжает подготовку к плей-офф, корректируя состав. Накануне стало известно, что «Салават» расторг контракт с нападающим Джошем Хо-Сэнгом, который не провел ни одного матча за основную команду в этом сезоне.