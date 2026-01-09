0
Спорт

Биатлонист из Башкирии Эдуард Латыпов выиграл золото в индивидуальной гонке

Биатлонист Эдуард Латыпов одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км на чемпионате России, допустив один промах на огневых рубежах.
спортсмен-биатлонист в синтовкой готовится к выстрелу
©Эдуард Латыпов / Telegram

Биатлонист из Башкортостана Эдуард Латыпов завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке на 20 километров на проходящем в Ижевске чемпионате России, который является частью этапа «Ижевская винтовка».

Содержание
  1. Результаты гонки
  2. Комментарий спортсмена
  3. Реакция официальных лиц
  4. Предыдущие достижения

Результаты гонки

Спортсмен преодолел дистанцию с одним промахом на четырех огневых рубежах, показав время 54 минуты 3,5 секунды. Он опередил ближайших соперников более чем на полторы минуты, сообщается на сайте Союза биатлонистов России.

Второе место занял биатлонист из Удмуртии Александр Корнев, отставший от лидера на 90 секунд. Третьим финишировал Ильназ Мухамедзянов, также представляющий Удмуртию. Оба призера допустили по два промаха на стрельбище.

Комментарий спортсмена

Эдуард Латыпов отметил сложное состояние трассы в Ижевске, потребовавшее значительных физических усилий. Он также сообщил, что на заключительном огневом рубеже ему пришлось корректировать прицел из-за ветра.

Реакция официальных лиц

Министр спорта Башкортостана Руслан Хабибов поздравил спортсмена и его тренера Виктора Никитина с успешным началом соревновательного года, отметив значимость достижения для региональной сборной.

Предыдущие достижения

Эта золотая медаль стала первой для Эдуарда Латыпова в индивидуальных гонках на турнире «Ижевская винтовка». Ранее, в ноябре 2021 года, спортсмен демонстрировал подобный результат в «классике» на этапе Кубка мира в Эстерсунде, где также прошёл дистанцию с одним штрафным кругом.

В декабре 2025 года биатлонист из Уфы одержал победу в спринтерской гонке на этапе Кубка Содружества в Чайковском, показав лучшее время на лыжном этапе.

