Белорусский форвард Александр Суворов стал игроком «Салавата Юлаева»

Уфимский «Салават Юлаев» заключил однолетний контракт с 22-летним белорусским форвардом Александром Суворовым. Хоккеист почти год не играл из-за травмы

«Салават Юлаев» нашёл усиление для своей линии атаки. Уфимский клуб объявил о заключении однолетнего соглашения с белорусским нападающим Александром Суворовым, который призван добавить команде огневой мощи.

Прошлый год 22-летний форвард провёл довольно скомканно. Он начал сезон в КХЛ за «Сочи», но сыграл всего пару матчей, после чего его обменяли в питерский клуб «СКА-Нева» из Высшей хоккейной лиги. Там за 50 игр нападающий записал в свой актив 30 очков.

Этому предшествовал целый сезон на больничном. Весь игровой год 2023/24 хоккеист был вынужден пропустить из-за серьёзного повреждения. Для уфимцев это подписание — своего рода кот в мешке с большим потенциалом.

А потенциал у белоруса огромный. Свой лучший хоккей он демонстрировал в сезоне 2022/23 за «Северсталь». Тогда в регулярном чемпионате он наколотил 24 очка, а в плей-офф стал настоящим кошмаром для ЦСКА, забросив 3 шайбы в 6 играх и став лучшим снайпером своей команды.

За плечами у Суворова также есть опыт выступлений за минское «Динамо» и игры за национальную сборную своей страны, так что новичком в большом хоккее его не назовёшь.