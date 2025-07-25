Белорусский форвард Александр Суворов стал игроком «Салавата Юлаева»

Уфимский «Салават Юлаев» заключил однолетний контракт с 22-летним белорусским форвардом Александром Суворовым. Хоккеист почти год не играл из-за травмы ©ХК "Салават Юлаев"
«Салават Юлаев» нашёл усиление для своей линии атаки. Уфимский клуб объявил о заключении однолетнего соглашения с белорусским нападающим Александром Суворовым, который призван добавить команде огневой мощи.
Прошлый год 22-летний форвард провёл довольно скомканно. Он начал сезон в КХЛ за «Сочи», но сыграл всего пару матчей, после чего его обменяли в питерский клуб «СКА-Нева» из Высшей хоккейной лиги. Там за 50 игр нападающий записал в свой актив 30 очков.
Этому предшествовал целый сезон на больничном. Весь игровой год 2023/24 хоккеист был вынужден пропустить из-за серьёзного повреждения. Для уфимцев это подписание — своего рода кот в мешке с большим потенциалом.
А потенциал у белоруса огромный. Свой лучший хоккей он демонстрировал в сезоне 2022/23 за «Северсталь». Тогда в регулярном чемпионате он наколотил 24 очка, а в плей-офф стал настоящим кошмаром для ЦСКА, забросив 3 шайбы в 6 играх и став лучшим снайпером своей команды.
За плечами у Суворова также есть опыт выступлений за минское «Динамо» и игры за национальную сборную своей страны, так что новичком в большом хоккее его не назовёшь.
- Насколько велик риск для «Салавата», подписывая игрока после серьезной травмы?
Риск есть, но клуб его минимизировал. По данным белорусских СМИ, контракт с Суворовым является двусторонним. Это значит, что если хоккеист не сможет пробиться в основной состав команды в КХЛ, клуб сможет отправить его в свой фарм-клуб «Торос» (ВХЛ) без серьезных финансовых потерь. Это классический вариант «low risk — high reward» (низкий риск — высокая награда).
- Почему клуб, дошедший до полуфинала, подписывает игрока после травмы, а не состоявшуюся звезду?
Это решение продиктовано в первую очередь финансовыми реалиями. В это межсезонье «Салават Юлаев» был вынужден существенно сократить свой зарплатный бюджет, который теперь составляет около 500 миллионов рублей. Команду покинули несколько ведущих легионеров, включая Нэйтана Тодда, Скотта Уилсона и Шелдона Ремпала. В таких условиях клуб не может позволить себе дорогих звёзд и делает ставку на потенциально сильных, но более дешёвых игроков, надеясь, что Суворов сможет «выстрелить», как в свои лучшие годы.
- В статье упомянут его лучший сезон в «Северстали». А были ли у него другие достижения в карьере?
Да, несмотря на молодой возраст, у Суворова уже есть несколько титулов. В 2021 году он стал чемпионом Высшей лиги Беларуси в составе жлобинского «Металлурга». А в 2022 году вместе с молодёжной сборной Беларуси он выиграл золотые медали чемпионата мира в Дивизионе I (Группа А).
- Насколько результативным был Суворов в том самом плей-офф за «Северсталь» против ЦСКА?
Он был настоящим лидером атаки. В серии плей-офф сезона 2022/23 против будущего чемпиона ЦСКА он не просто стал лучшим снайпером своей команды, но и проявил характер, забросив три шайбы в шести матчах. В частности, он оформил дубль из гола и результативной передачи в четвёртой игре серии, показав, что умеет играть под давлением против топ-клубов.
- Кого из соотечественников он сменит в уфимском клубе?
В «Салавате Юлаеве» Александр Суворов фактически сменит другого белорусского нападающего, Ивана Дроздова, который в межсезонье перешёл в московский ЦСКА. От Суворова будут ждать усиления атакующего потенциала и скорости, что особенно важно после ухода нескольких результативных форвардов.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.