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Башкирский хоккей стал бесплатным для участников СВО

Уфимский «Салават Юлаев» сделал бесплатный вход на свои матчи для участников СВО и их семей
хоккеисты салавата юлаева
©ХК "Салават Юлаев"

Теперь ветераны спецоперации, их семьи и родные погибших бойцов смогут бесплатно посещать домашние игры «Салавата Юлаева». Как сообщает «Башинформ», хоккейный клуб и Ассоциация ветеранов СВО Башкирии ударили по рукам и подписали соответствующее соглашение.

Для самих бойцов это не просто способ посмотреть на игру. Представители ассоциации отмечают, что это возможность почувствовать поддержку земляков и зарядиться атмосферой трибун. А для клуба это неформальное продолжение традиции быть рядом с теми, кто защищает Родину.

Инициативу уже оценили на республиканском уровне. Министр спорта Руслан Хабибов назвал этот шаг правильным и призвал другие профессиональные клубы Башкирии последовать примеру «юлаевцев». Такая поддержка, по его словам, сейчас особенно важна.

Для самого «Салавата» это не просто пиар-акция. Это как отдать долг чести, укрепив свой статус народного символа, который объединяет тысячи людей по всей республике. Шаг, который показывает, что команда вместе со своими болельщиками в любой ситуации.

Впрочем, жест клуба идеально ложится в общую канву. Ранее глава Башкирии Радий Хабиров, ссылаясь на поручение Владимира Путина, говорил о необходимости активнее вовлекать ветеранов СВО в занятия спортом и физкультурой.

Кто именно может бесплатно ходить на матчи «Салавата Юлаева»?
Право на бесплатное посещение домашних игр хоккейного клуба распространяется на несколько категорий граждан:

Сами участники СВО. К ним относятся военнослужащие, мобилизованные, добровольцы и сотрудники организаций, содействующих выполнению задач в зоне спецоперации.

Члены их семей. В эту категорию входят супруги, дети и родители бойцов.

Семьи погибших воинов. Они также могут воспользоваться этой льготой.
Хорошо, я подхожу под одну из категорий. Что конкретно нужно сделать, чтобы попасть на игру?
Хотя сам клуб «Салават Юлаев» пока не опубликовал детальный регламент, скорее всего, механизм будет аналогичен тому, что уже действует в Башкирии для посещения государственных театров, музеев и домов культуры. Стандартный порядок действий следующий:

Подготовить пакет документов. Вам понадобится удостоверение личности и документы, подтверждающие ваш статус и родство с участником СВО.

Обратиться в кассу или к ответственному лицу. Для получения билета нужно будет предъявить собранные документы. Чтобы гарантированно попасть на матч, особенно на популярный, рекомендуется заранее позвонить в клуб или кассу «Уфа-Арены», забронировать места, а затем выкупить их (получить бесплатно) в день игры, предъявив оригиналы документов.
Какие именно документы нужно будет предъявить в кассе?
Полный перечень документов для получения льготы чётко определён республиканскими нормативными актами. Вам потребуется:

Документ, удостоверяющий личность (паспорт).

Справка об участии в СВО. Её необходимо предъявить в оригинале и предоставить копию. Действующие военнослужащие получают её у командира части, а ветераны и члены их семей — в военкомате по месту учёта.

Документы, подтверждающие родство (для членов семьи). Это может быть свидетельство о браке, свидетельство о рождении ребёнка или документ об усыновлении/опеке.

Удостоверение члена семьи погибшего ветерана боевых действий (для соответствующей категории).
Эта льгота распространяется только на хоккей или есть и другие варианты?
Инициатива «Салавата Юлаева» — это часть большой республиканской программы поддержки, утверждённой распоряжением Главы Башкирии. Участники СВО и их семьи уже имеют право на льготное или полностью бесплатное посещение всех государственных и муниципальных учреждений культуры и спорта. Это включает в себя:

Театры, музеи, филармонии.

Дома и дворцы культуры, сельские клубы.

Детские кружки и спортивные секции.
Есть ли какие-то ограничения или подводные камни, о которых нужно знать?
Да, несколько нюансов стоит учесть. Во-первых, учреждение имеет право отказать в предоставлении льготы, если вы не предоставили полный пакет документов. Во-вторых, практика в разных организациях может немного отличаться. Например, в некоторых кинотеатрах детям участников СВО предоставляют бесплатный билет, а взрослым членам семьи — скидку 25%, при этом льгота может не действовать на самые кассовые фильмы по требованию прокатчика. Вероятно, на самые ажиотажные матчи «Салавата Юлаева» количество льготных мест тоже может быть ограничено, поэтому лучше всегда уточнять информацию заранее по телефону.
ХК Салават Юлаев
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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