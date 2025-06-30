Башкирский хоккей стал бесплатным для участников СВО

Уфимский «Салават Юлаев» сделал бесплатный вход на свои матчи для участников СВО и их семей

Теперь ветераны спецоперации, их семьи и родные погибших бойцов смогут бесплатно посещать домашние игры «Салавата Юлаева». Как сообщает «Башинформ», хоккейный клуб и Ассоциация ветеранов СВО Башкирии ударили по рукам и подписали соответствующее соглашение.

Для самих бойцов это не просто способ посмотреть на игру. Представители ассоциации отмечают, что это возможность почувствовать поддержку земляков и зарядиться атмосферой трибун. А для клуба это неформальное продолжение традиции быть рядом с теми, кто защищает Родину.

Инициативу уже оценили на республиканском уровне. Министр спорта Руслан Хабибов назвал этот шаг правильным и призвал другие профессиональные клубы Башкирии последовать примеру «юлаевцев». Такая поддержка, по его словам, сейчас особенно важна.

Для самого «Салавата» это не просто пиар-акция. Это как отдать долг чести, укрепив свой статус народного символа, который объединяет тысячи людей по всей республике. Шаг, который показывает, что команда вместе со своими болельщиками в любой ситуации.

Впрочем, жест клуба идеально ложится в общую канву. Ранее глава Башкирии Радий Хабиров, ссылаясь на поручение Владимира Путина, говорил о необходимости активнее вовлекать ветеранов СВО в занятия спортом и физкультурой.