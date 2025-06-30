Башкирский хоккей стал бесплатным для участников СВО

Теперь ветераны спецоперации, их семьи и родные погибших бойцов смогут бесплатно посещать домашние игры «Салавата Юлаева». Как сообщает «Башинформ», хоккейный клуб и Ассоциация ветеранов СВО Башкирии ударили по рукам и подписали соответствующее соглашение.
Для самих бойцов это не просто способ посмотреть на игру. Представители ассоциации отмечают, что это возможность почувствовать поддержку земляков и зарядиться атмосферой трибун. А для клуба это неформальное продолжение традиции быть рядом с теми, кто защищает Родину.
Инициативу уже оценили на республиканском уровне. Министр спорта Руслан Хабибов назвал этот шаг правильным и призвал другие профессиональные клубы Башкирии последовать примеру «юлаевцев». Такая поддержка, по его словам, сейчас особенно важна.
Для самого «Салавата» это не просто пиар-акция. Это как отдать долг чести, укрепив свой статус народного символа, который объединяет тысячи людей по всей республике. Шаг, который показывает, что команда вместе со своими болельщиками в любой ситуации.
Впрочем, жест клуба идеально ложится в общую канву. Ранее глава Башкирии Радий Хабиров, ссылаясь на поручение Владимира Путина, говорил о необходимости активнее вовлекать ветеранов СВО в занятия спортом и физкультурой.
Сами участники СВО. К ним относятся военнослужащие, мобилизованные, добровольцы и сотрудники организаций, содействующих выполнению задач в зоне спецоперации.
Члены их семей. В эту категорию входят супруги, дети и родители бойцов.
Семьи погибших воинов. Они также могут воспользоваться этой льготой.
Подготовить пакет документов. Вам понадобится удостоверение личности и документы, подтверждающие ваш статус и родство с участником СВО.
Обратиться в кассу или к ответственному лицу. Для получения билета нужно будет предъявить собранные документы. Чтобы гарантированно попасть на матч, особенно на популярный, рекомендуется заранее позвонить в клуб или кассу «Уфа-Арены», забронировать места, а затем выкупить их (получить бесплатно) в день игры, предъявив оригиналы документов.
Документ, удостоверяющий личность (паспорт).
Справка об участии в СВО. Её необходимо предъявить в оригинале и предоставить копию. Действующие военнослужащие получают её у командира части, а ветераны и члены их семей — в военкомате по месту учёта.
Документы, подтверждающие родство (для членов семьи). Это может быть свидетельство о браке, свидетельство о рождении ребёнка или документ об усыновлении/опеке.
Удостоверение члена семьи погибшего ветерана боевых действий (для соответствующей категории).
Театры, музеи, филармонии.
Дома и дворцы культуры, сельские клубы.
Детские кружки и спортивные секции.