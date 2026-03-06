Башкирия вложит 39 млн рублей в оснащение «умных» спортивных площадок

Современный инвентарь появится на открытых площадках республики в рамках федеральной программы

Министерство спорта Республики Башкортостан объявило тендер на поставку и установку оборудования для «умных» спортивных площадок. Закупка проводится в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Начальная цена контракта составляет 39 миллионов рублей. Приём заявок от поставщиков завершится 13 марта 2026 года, следует из тендерной документации ведомства.

Согласно материалам закупки, планируется приобрести баскетбольные стойки, гандбольные ворота, комплекты хоккейных бортов, скамейки, брусья и другой спортивный инвентарь.

Что такое «умные» площадки

«Умные» площадки — специально оборудованные места для занятий спортом с доступом к интернету, позволяющие выстраивать индивидуальные тренировки. Их ключевые особенности — многофункциональность и цифровой подход: оборудование рассчитано на круглогодичное использование и подходит для людей с разным уровнем подготовки. Финансирование таких объектов предусмотрено федеральным проектом «Бизнес-спринт» госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». Всего в рамках проекта Башкортостан реализовал шесть объектов на 3,8 млрд рублей, из которых 2,1 млрд — средства инвесторов.

Сколько жителей Башкирии активно занимаются спортом

Физкультурой и спортом в республике систематически занимаются 2,3 млн человек: доля активных жителей выросла с 45,2% в 2019 году до 62% в 2024-м. По этому показателю Башкортостан занимает третье место в Приволжском федеральном округе. По данным «Башинформ», регион входит в число лидеров страны по количеству спортивных сооружений — 13,3 тысячи объектов — и уступает только Москве. В целом по стране в рамках «Бизнес-спринта» в 2022–2024 годах планировалось построить около 370 спортивных объектов на сумму свыше 9 млрд рублей.

Где еще в России есть такие площадки

«Умные» площадки формируют в шаговой доступности для жителей и рассчитаны на круглогодичное использование. Аналогичные проекты реализуются и в других регионах: в Якутии в 2026 году на закупку и монтаж оборудования для трёх таких площадок направят 33,48 млн рублей из федерального и 2,52 млн рублей из республиканского бюджетов.