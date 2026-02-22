Баширов рассказал о попытке увести Козлова из «Салавата Юлаева»

Гендиректор уфимского клуба признался, что летом 2025 года топовая команда Запада пыталась переманить главного тренера Виктора Козлова.

Генеральный директор ХК «Салават Юлаев» Ринат Баширов сообщил о ситуации, которая могла кардинально изменить тренерский штаб уфимцев. По его словам, минувшим летом один из ведущих клубов Западной конференции предпринял попытку заполучить наставника башкирской команды Виктора Козлова. Об этом Баширов поведал в эфире передачи «На связи».

По словам руководителя клуба, представители заинтересованной стороны вышли на главу Башкортостана с просьбой отпустить специалиста. Баширов охарактеризовал этот клуб как «высокий Запад», не раскрывая конкретного названия. Гендиректор признался, что на тот момент уже приступил к подбору кандидатур на замену.

После звонка глава республики связался с Башировым и обозначил свою позицию. Руководитель региона дал понять, что никто не станет удерживать тренера силой. Он предложил обсудить всё напрямую с Козловым, учитывая, что специалист осведомлён о финансовых возможностях и бюджете уфимского клуба. Итоговое решение оставалось за самим наставником.

Баширов пригласил Козлова на разговор и передал ему позицию главы Башкортостана. Выяснилось, что буквально за пять минут до этой встречи тренеру уже поступил звонок от руководства того самого клуба-конкурента. Виктор Козлов попросил время на размышление, после чего провёл ещё одни переговоры с западной командой.

В итоге наставник принял решение остаться в Уфе. Козлов объяснил свой выбор тем, что дал слово главе республики продолжить работу с «Салаватом Юлаевым». Тренер подтвердил намерение выполнять обязательства в рамках действующего соглашения.

На текущий момент уфимская команда под руководством Козлова располагается на пятой строчке Восточной конференции. В активе «Салавата» 62 очка по итогам 56 проведённых встреч регулярного чемпионата.