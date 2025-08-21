Баширов раскрыл детали разрыва с Ливо

Джошуа Ливо покинул «Салават Юлаев». Гендиректор Ринат Баширов рассказал, что дело не в простом капризе, а в долгой истории с паспортом и нежелании игрока выступать за клуб.

«Салават Юлаев» не будет продлевать контракт с канадским нападающим Джошуа Ливо. Генеральный директор клуба Ринат Баширов объяснил, что клуб сделал всё для оформления игрока, но столкнулся с затягиванием сроков и нежеланием самого хоккеиста продолжать карьеру в Уфе.

По словам Баширова, сложности возникли в феврале, во время подписания нового двухлетнего контракта. Оказалось, что у Ливо нет действующего паспорта. Без него игрок не мог получить российскую визу.

Клуб сразу предложил помощь в оформлении документа через посольство Канады, с которым у «Салавата» налажены контакты. Однако представители хоккеиста по неизвестным причинам затягивали процесс.

Новый паспорт Джошуа Ливо был готов только 24 июля. «Салават Юлаев» за пять дней подготовил все необходимые документы, чтобы игрок мог в августе приехать в Россию и получить визу.

Но когда все формальности со стороны клуба были улажены, агент хоккеиста сообщил, что Ливо хочет покинуть команду. Это произошло всего через неделю после того, как клуб решил все визовые вопросы.