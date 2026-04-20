Баширов пообещал болельщикам «Салавата Юлаева» Кубок Гагарина в следующем сезоне

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов после завершения сезона поблагодарил болельщиков за поддержку и выразил надежду на завоевание Кубка Гагарина в следующем году.

Генеральный директор хоккейного клуба «Салават Юлаев» Ринат Баширов обратился к болельщикам по итогам завершившегося сезона, после того как уфимцы покинули плей-офф Кубка Гагарина. Об этом сообщил журналист Радмир Сахибгареев.

«Дорогие болельщики, спасибо вам за поддержку. Без вас мы не смогли бы выбраться из сложного положения. У клуба есть будущее. Надеюсь, на следующий год мы дадим лучший результат и завоюем Кубок», — привёл его слова журналист.

Уфимцы остановились на стадии 1/4 финала Кубка Гагарина, уступив в серии действующему чемпиону — ярославскому «Локомотиву» со счётом 0–4. Ранее в первом раунде команда прошла «Автомобилист», одержав победу в серии 4–2. По итогам регулярного чемпионата «Салават Юлаев» занял пятое место в Восточной конференции.

Напомним, что по итогам сезона 2025/26 «Салават Юлаев» признали одним из наиболее ярких клубов КХЛ. Команда прошла путь от долговых трудностей в начале сезона до четвертьфинала Кубка Гагарина, сообщает «ТИ-Спорт».

По данным Sports.ru, «Салават Юлаев» не выходит в финал Кубка Гагарина на протяжении 15 лет.