Баширов пообещал болельщикам «Салавата Юлаева» Кубок Гагарина в следующем сезоне

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов после завершения сезона поблагодарил болельщиков за поддержку и выразил надежду на завоевание Кубка Гагарина в следующем году.
Генеральный директор хоккейного клуба «Салават Юлаев» Ринат Баширов обратился к болельщикам по итогам завершившегося сезона, после того как уфимцы покинули плей-офф Кубка Гагарина. Об этом сообщил журналист Радмир Сахибгареев.

«Дорогие болельщики, спасибо вам за поддержку. Без вас мы не смогли бы выбраться из сложного положения. У клуба есть будущее. Надеюсь, на следующий год мы дадим лучший результат и завоюем Кубок», — привёл его слова журналист.

Уфимцы остановились на стадии 1/4 финала Кубка Гагарина, уступив в серии действующему чемпиону — ярославскому «Локомотиву» со счётом 0–4. Ранее в первом раунде команда прошла «Автомобилист», одержав победу в серии 4–2. По итогам регулярного чемпионата «Салават Юлаев» занял пятое место в Восточной конференции.

Напомним, что по итогам сезона 2025/26 «Салават Юлаев» признали одним из наиболее ярких клубов КХЛ. Команда прошла путь от долговых трудностей в начале сезона до четвертьфинала Кубка Гагарина, сообщает «ТИ-Спорт».

По данным Sports.ru, «Салават Юлаев» не выходит в финал Кубка Гагарина на протяжении 15 лет.

20.04.2026
У нападающего «Салавата Юлаева» диагностировали двустороннюю пневмонию во время лечения сотрясения

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов попал в больницу после травмы в матче плей-офф и неожиданно узнал о двусторонней пневмонии — хоккеист рассказал об этом в шоу капитана команды Григория Панина.
18.04.2026
«Салават Юлаев» хочет подписать лучшего бомбардира СКА Хайруллина

«Салават Юлаев» проявил интерес к нападающему Марату Хайруллину, чей контракт со СКА завершается 31 мая 2026 года. В нынешнем сезоне форвард стал лучшим бомбардиром петербургского клуба.
18.04.2026
Зюзин жёстко ответил гендиректору «Салавата Юлаева» на слова о нечестной игре: «Такое говорит человек, далёкий от хоккея»

Известный хоккейный функционер и бывший защитник Андрей Зюзин прокомментировал заявление гендиректора «Салавата Юлаева» Рината Баширова о нечестной победе «Локомотива» в серии плей-офф.
16.04.2026
Защитник «Салавата Юлаева» Василевский: «Никто не верил, что мы попадём в плей-офф»

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский в интервью «Чемпионату» рассказал, как уфимцам удалось преодолеть провальный старт сезона и пройти первый раунд плей-офф.
16.04.2026
Игорь Кравчук: травмы лишили «Салават Юлаев» последних шансов в серии с Ярославлем

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук прокомментировал итоги четвертьфинальной серии КХЛ между «Локомотивом» и «Салаватом Юлаевым».
16.04.2026
Министр спорта Башкирии: объём финансирования «Салавата Юлаева» признан оптимальным

Министр спорта Башкирии Руслан Хабибов заявил, что нынешний объём финансирования хоккейного клуба «Салават Юлаев» соответствует спортивным результатам команды, и пообещал максимальную поддержку в следующем сезоне.
15.04.2026
Кузнецов обратился к болельщикам после вылета «Салавата Юлаева» из плей-офф: «Не знаю, что будет дальше»

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов обратился к болельщикам после того, как уфимский клуб завершил выступление в Кубке Гагарина — 2026, уступив «Локомотиву» в четырёх матчах подряд.
14.04.2026
«Салават» уступил «Локомотиву» в четырёх матчах: Козлов назвал причины поражения в серии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги четвёртой, решающей игры с «Локомотивом» в четвертьфинале Кубка Гагарина и рассказал о причинах вылета команды из плей-офф.
