«Бага-бага»: игрок «Салавата Юлаева» описал победную игру со СКА одним словом

Защитник «Салавата Юлаева» Ильдан Газимов забросил внезапную шайбу в ворота СКА и помог команде вырвать победу со счётом 2:1. Игрок назвал матч «весёлой игрой, бага-бага».
Защитник уфимского клуба Ильдан Газимов в послематчевом интервью поделился эмоциями от тяжёлой победы над СКА. Спортсмен признался, что выигрывать подобные напряжённые встречи особенно приятно, а сама игра получилась сумбурной и весёлой.

«Салават Юлаев» одолел соперника на жилах, завершив поединок с минимальным перевесом 2:1. Газимов отметил, что команда не ожидала настолько открытого хоккея, практически без борьбы в средней зоне. Отдельной благодарности от него удостоились болельщики, которые гнали команду вперёд.

Ключевой момент матча — шайба самого Газимова. По его словам, он нестандартно долго для себя задержался на пятаке, и вдруг там оказалась шайба. Защитнику оставалось только «загрызть» её в ворота, что стало неожиданностью даже для него самого.

Успех стал возможен благодаря надёжной игре голкипера Вязового. Вратарь, по выражению Газимова, подтащил команду в самые нужные моменты, дав полевым игрокам возможность реализовать свои шансы у чужих ворот.

