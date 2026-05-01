Бабаев: Кузнецов, скорее всего, покинет «Салават Юлаев» после окончания контракта

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Евгения Кузнецова, допускает уход форварда из уфимского «Салавата Юлаева» после истечения контракта. Об этом сообщил «Матч ТВ».

На вопросы о перспективах клиента агент ответил коротко: переговоры с клубом не начались, конкретных новостей нет. Когда его спросили напрямую о консультациях с руководством «Салавата Юлаева», Бабаев был однозначен:

«Я думаю, он в «Салавате» не останется».

33-летний Кузнецов приехал в Уфу в январе 2026 года из магнитогорского «Металлурга». В регулярном чемпионате за оба клуба форвард сыграл 34 матча и набрал 27 (7+20) очков. В плей-офф нападающий вышел на лёд семь раз, записав на свой счёт шайбу и результативную передачу. Контракт хоккеиста с уфимским клубом истекает 31 мая 2026 года.

Ещё в интервью «Матч ТВ» Бабаев говорил, что Кузнецов хочет продолжить карьеру в «Салавате», однако переговоров между сторонами тогда не было.

Помимо этого, агент сообщал: решение по дальнейшей судьбе Евгения примут в течение месяца после окончания сезона. За «Салават Юлаев» хоккеист провёл 19 матчей в регулярном первенстве, набрав 18 (6+12) очков, и 7 игр в плей-офф с результатом 2 (1+1).

12 апреля 2026 года в третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ Кузнецов получил травму. Форвард «Локомотива» Александр Полунин встретил его силовым приёмом — нападающего увезли со льда на носилках.

В «Металлурге» Кузнецов проводил на льду в среднем менее 12 минут за матч на протяжении 15 игр. Переход в Уфу стал одним из факторов взлёта «Салавата Юлаева». Ключевую роль в итоговом пятом месте Восточной конференции сыграли также подписания Девина Броссо и Шелдона Ремпала.