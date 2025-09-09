Автор победного гола Хмелевский – об игре с «Металлургом» и настрое команды

Форвард «Салавата Юлаева» Саша Хмелевский — о победе над «Металлургом». Рассказал про крутую игру вратаря, голевой пас-конфетку и запредельный настрой молодой команды на новый сезон.

«Салават Юлаев» вырвал победу у «Металлурга» в гостевом матче, завершив игру в овертайме со счётом 3:2. Автор победной шайбы, нападающий Саша Хмелевский, в беседе с журналистами раскрыл, за счёт чего уфимцам удалось забрать два очка в Магнитогорске.

По словам форварда, команда не имела права уступать второй раз подряд после поражения на старте. Ответственность давила, но и мотивировала. Ключевыми факторами успеха стали надёжная игра в меньшинстве и блестящая работа голкипера.

Хмелевский особенно выделил Александра Самонова, назвав его игру великолепной. Именно сейвы вратаря, по мнению нападающего, позволили команде остаться в игре и в итоге победить.

Свой решающий гол в овертайме Саша скромно отдал на откуп партнёру. Он отметил Данила Алалыкина, который стянул на себя двух соперников и «выдал конфету» — пас, после которого оставалось только точно бросить.

Нападающий также отреагировал на разговоры о том, что команда стала слабее в межсезонье. Он подчеркнул, что у «Салавата» молодой коллектив, который не может позволить себе играть вполсилы. Сентябрьский календарь очень жёсткий, и права на ошибку нет.

Хмелевский заявил, что каждая игра будет иметь огромное значение. Успех в матче с «Магниткой» должен стать для уфимцев эталоном самоотдачи. Теперь в каждом поединке нужно пахать на льду так, как в этой встрече, чтобы добиваться результата.