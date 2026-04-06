0
1 час
Спорт

«Автомобилист» нашёл нового тренера: кто заменит Заварухина после вылета из Кубка Гагарина?

Екатеринбургский клуб расстанется с наставником после второго подряд провала в первом раунде Кубка Гагарина. Его преемником станет бывший главный тренер московского «Динамо».
©ХК "Автомобилист"

Екатеринбургский «Автомобилист» намерен расстаться с главным тренером Николаем Заварухиным — об этом сообщило издание Sport24. Поводом для отставки стал проигрыш команды в первом раунде Кубка Гагарина от «Салавата Юлаева» со счётом 2–4 в серии. Сменщиком Заварухина, по имеющимся данным, станет Алексей Кудашов.

Заварухин руководил «Автомобилистом» с 2021 года. После завершения серии он взял на себя ответственность за поражение:

«Нет результата — виноват главный тренер. Беру вину на себя».

54-летний Кудашов вернётся к тренерской работе — в ноябре 2025 года он был отправлен в отставку с поста главного тренера московского «Динамо», который тренировал с 2021 года. По имеющимся данным, руководство екатеринбургского клуба, несмотря на повторный вылет в первом раунде, сохранит свои позиции.

В шестом матче серии «Автомобилист» уступил «Салавату Юлаеву» во втором овертайме. Хозяева сравняли счёт за 4 секунды до конца третьего периода.

Напомним, в апреле 2025 года «Автомобилист» также выбыл из Кубка Гагарина в первом раунде — тогда соперником екатеринбуржцев был «Ак Барс», который прошёл дальше по итогам седьмого матча. Таким образом, «Автомобилист» потерпел поражение в первом раунде плей-офф два сезона подряд.

Ранее сообщалось, что Алексей Кудашов был отстранён от должности главного тренера московского «Динамо» в ноябре 2025 года по инициативе клуба. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Вячеслав Козлов. Под руководством Кудашова «Динамо» добралось до полуфинала Кубка Гагарина в сезоне-2024/25.

Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.