«Авангард» упустил Хмелевского из-за молчания руководства «Салавата Юлаева»

Генменеджер «Авангарда» раскрыл детали сорвавшегося трансфера Хмелевского. Омичи предлагали больше денег, но уфимский клуб перестал выходить на связь, а потом обменял форварда в «Ак Барс», заявив, что уже поздно.
александр хмелевский
©ХК "Салават Юлаев"

Генеральный менеджер омского «Авангарда» Алексей Сопин в интервью «Матч ТВ» сообщил, что его клуб был готов заплатить за Хмелевского больше, чем конкуренты, но сделка сорвалась по вине «Салавата Юлаева».

По словам Сопина, в решающий момент переговоров руководство уфимского клуба просто перестало выходить на связь. Представители «Салавата» под разными предлогами откладывали решение.

В итоге агент хоккеиста сам сообщил «Авангарду», что его клиента обменяли в «Ак Барс». Это произошло 23 сентября, когда казанский клуб перебил предложение омичей по сумме.

Сопин утверждает, что даже после этого он направил сообщение руководству «Салавата Юлаева», подтвердив готовность увеличить сумму трансфера. Однако ему ответили, что сделка с Казанью уже состоялась и отменить ее невозможно.

Сам Хмелевский, по некоторым данным, инициировал обмен из-за желания играть в команде, претендующей на Кубок Гагарина, так как Уфа переживает не лучшие времена. Трансфер форварда стал одним из самых обсуждаемых в сезоне 2025 года.

При этом финальное предложение «Авангарда» могло достигать 300-330 миллионов рублей, в то время как сделка с «Ак Барсом» была закрыта на сумме около 230 миллионов и передаче защитника Уайатта Калинюка.

