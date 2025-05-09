«Авангард» охотится за звездой «Салавата Юлаева»

Канадский снайпер Шелдон Ремпал, наводивший ужас на всю КХЛ в этом сезоне, может сменить Уфу на Омск. Инсайд от журналиста Артура Хайруллина в «Спорт-Экспрессе».

Контракт канадца с «Салаватом» истекает уже 31 мая, и «ястребы» готовы побороться за его подпись. Да и кто бы не захотел такого бомбардира?

За дебютный сезон в КХЛ 29-летний Ремпал впечатляюще провел регулярку: 68 матчей, 31 гол, 30 передач. А в плей-офф показал невероятную игру — 21 очко (8+13) в 19 играх.

«Авангард» не единственный, кто проявляет интерес к канадцу. Но омичи явно настроены серьезно — после неудачи в плей-офф им нужна свежая кровь с канадским акцентом.

Похоже, «Салавату» придется раскошелиться, если не хочет отпускать своего снайпера в стан принципиального соперника. Или мы увидим Ремпала в форме «ястребов» уже следующей осенью?