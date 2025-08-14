Артюхин: «Салават Юлаев» не повторит успехи из-за потери лидеров

Бывший хоккеист сборной Евгений Артюхин считает, что «Салават Юлаев» провалит сезон. После потери лидеров и бронзы-2024/25 потолком для Уфы станет лишь выход в плей-офф.

В новом сезоне «Салавату Юлаеву» придётся забыть о медальных амбициях и сосредоточиться на куда более скромной задаче — попадании в плей-офф. Такой неутешительный прогноз для уфимского клуба озвучил экс-нападающий сборной России Евгений Артюхин, чьи слова приводит «Советский спорт».

По мнению эксперта, повторить прошлогодний успех, когда команда взяла бронзу чемпионата КХЛ, уфимцам не удастся со стопроцентной вероятностью. Причина — отсутствие основного костяка команды. Ключевые игроки, которые были локомотивом коллектива, ушли, а заменить их попросту некем.

Артюхин считает, что молодёжь пока не готова взять на себя бремя лидерства. Несмотря на то что молодые игроки получат больше времени на льду, чтобы заявить о себе, необходимых для побед качеств у них ещё нет.

Эти пессимистичные прогнозы напрямую связаны с недавними событиями в клубе. Главной потерей стал уход лучшего снайпера и MVP прошлого сезона Джошуа Ливо. Сам Артюхин в беседе со СМИ назвал его уход «большой потерей», которую невозможно восполнить.

Исход лидеров, в свою очередь, спровоцирован финансовыми трудностями. Бюджет уфимского клуба в 2025 году был серьёзно урезан, примерно до 500 миллионов рублей. В таких условиях содержать дорогих легионеров стало невозможно.