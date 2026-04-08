Артюхин назвал главную заслугу Козлова перед «Салаватом Юлаевым» в текущем сезоне

Бывший форвард сборной России и ряда клубов КХЛ Евгений Артюхин дал оценку выступлению «Салавата Юлаева» в розыгрыше Кубка Гагарина. Свой комментарий он дал «Матч ТВ» 8 апреля — в день начала второго раунда, где уфимцам предстоит встретиться с ярославским «Локомотивом».

По мнению Артюхина, уже сам факт выхода во второй раунд является для Уфы выдающимся результатом с учётом финансовых трудностей, с которыми команда столкнулась в начале сезона.

«С учётом того, что было в начале сезона, думаю, все прекрасно понимают, что Уфа однозначно прыгнула выше головы. Потому что то, как они выглядели в начале сезона и как сейчас — это совсем другая команда», — заявил хоккеист.

При этом он признал, что рассчитывать на победу в серии с «Локомотивом» уфимцам будет непросто.

«Ребята будут биться, будет сложная серия для «Локомотива». Но выход во второй раунд — уже отличный результат для «Салавата», тренерский штаб проделал огромную работу», — отметил Артюхин.

Отдельно он выделил роль главного тренера Виктора Козлова.

«Заслуга Козлова в том, что он смог сплотить ребят, наладить игру и выровнять положение. Но в целом они уже хороший сезон провели», — резюмировал форвард.

Напомним, в сезон 2025/26 «Салават» вошёл с платёжной ведомостью в 484 млн рублей при установленном минимуме в 475 млн. В октябре 2024 года, по данным издания «Бизнес-онлайн», игрокам задержали зарплату на месяц, а легионеры отказывались выходить на матч — их удалось уговорить лишь главному тренеру Козлову.

Ранее сообщалось, что из топ-5 лучших бомбардиров клуба по итогам прошлой «регулярки» перед стартом нынешней кампании в составе остался только Александр Хмелевски. Клуб расстался со Скоттом Уилсоном, Нэйтаном Тоддом и Михаилом Науменковым, а лучший бомбардир прошлого розыгрыша Кубка Гагарина Шелдон Ремпал покинул клуб перед началом сезона, однако по ходу кампании вернулся в «Салават Юлаев» и в итоге стал ключевым игроком в плей-офф, забив победную шайбу в серии с «Автомобилистом».

Шестой матч серии первого раунда «Салават Юлаев» — «Автомобилист» состоялся 2 апреля 2026 года на «Уфа-Арене». Уфимцы победили во втором овертайме со счётом 4:3, завершив серию в пользу Уфы 4-2.

В регулярном сезоне команды дважды встречались в ноябре, и оба раза «Локомотив» оказывался сильнее: 4:1 в Уфе и 4:3 в овертайме в Ярославле. Старт второго раунда назначен на 8 апреля 2026 года на льду «Арены-2000» в Ярославле.