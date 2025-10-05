Антон Берлев объяснил, как «Салават Юлаев» будет побеждать дальше

Нападающий «Салавата Юлаева» Антон Берлев подвел итоги матча с «Сочи». Он считает, что команда должна использовать позитивный настрой для будущих побед.

Уфимский «Салават Юлаев», кажется, поймал волну уверенности. Таким настроем поделился с пресс-службой хоккейного клуба форвард команды Антон Берлев после второй победы кряду, на этот раз над хоккейным клубом «Сочи» со счетом 3:1.

По словам игрока, схватка с сочинцами оказалась не из легких. Уфимцы резво начали и открыли счет почти сразу, однако во втором периоде команда заметно сбавила обороты. Соперник этим воспользовался и перехватил инициативу. К счастью, в финальной трети матча юлаевцы сумели взять себя в руки и довести дело до победного конца.

Для самого Берлева эта игра стала личным событием — он вернулся на лед после долгого перерыва. Спортсмен отметил, что безумно рад снова окунуться в игровую атмосферу и почувствовать энергетику раздевалки.

Отдельной похвалы от нападающего удостоились болельщики на «Уфа-Арене». Он назвал их поддержку просто замечательной и поблагодарил за эмоции, которые они дарят команде в каждом домашнем матче.

По мнению форварда, эти победы — словно топливо для будущих свершений. Он прямо заявил, что сейчас любые позитивные моменты нужно складывать в общую копилку. Команда намерена цепляться за этот настрой, чтобы нарастить успех в предстоящей выездной серии.