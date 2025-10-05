0
3 часа
Спорт

Антон Берлев объяснил, как «Салават Юлаев» будет побеждать дальше

Нападающий «Салавата Юлаева» Антон Берлев подвел итоги матча с «Сочи». Он считает, что команда должна использовать позитивный настрой для будущих побед.
хоккеисты
©ХК "Салават Юлаев"

Уфимский «Салават Юлаев», кажется, поймал волну уверенности. Таким настроем поделился с пресс-службой хоккейного клуба форвард команды Антон Берлев после второй победы кряду, на этот раз над хоккейным клубом «Сочи» со счетом 3:1.

По словам игрока, схватка с сочинцами оказалась не из легких. Уфимцы резво начали и открыли счет почти сразу, однако во втором периоде команда заметно сбавила обороты. Соперник этим воспользовался и перехватил инициативу. К счастью, в финальной трети матча юлаевцы сумели взять себя в руки и довести дело до победного конца.

Для самого Берлева эта игра стала личным событием — он вернулся на лед после долгого перерыва. Спортсмен отметил, что безумно рад снова окунуться в игровую атмосферу и почувствовать энергетику раздевалки.

Отдельной похвалы от нападающего удостоились болельщики на «Уфа-Арене». Он назвал их поддержку просто замечательной и поблагодарил за эмоции, которые они дарят команде в каждом домашнем матче.

По мнению форварда, эти победы — словно топливо для будущих свершений. Он прямо заявил, что сейчас любые позитивные моменты нужно складывать в общую копилку. Команда намерена цепляться за этот настрой, чтобы нарастить успех в предстоящей выездной серии.

Похожие записи
0
05.10.2025
Спорт

Одна ошибка решила всё: Крикунов нашёл виновных в проигрыше «Салавату Юлаеву»

Владимир Крикунов
Владимир Крикунов не сдержал эмоций после проигрыша «Салавату Юлаеву». Тренер «Сочи» нашёл виновных, указал на нехватку характера и объявил о завершении карьеры.
0
05.10.2025
Спорт

Виктор Козлов: «юлаевцы» чуть не упустили победу в матче с Сочи

виктор козлов
Главный тренер «Салавата Юлаева» объяснил, почему команда чуть не проиграла «Сочи» после бодрого старта. Козлов рассказал о тактических манёврах и дебюте новичков.
0
05.10.2025
Спорт

Гуськов нашел слабое место «Сочи» в игре против «Салавата Юлаева»

хоккеисты
Нападающий «Сочи» Матвей Гуськов подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым». Хоккеист считает, что команде не хватило остроты в атаке и умения создавать моменты.
0
01.10.2025
Спорт

Форвард «Салавата» раскрыл секрет победы над «Сибирью» в Уфе

хоккеист
Уфимский «Салават Юлаев» прервал серию поражений, одолев «Сибирь» со счётом 5:2. Нападающий Джек Родуолд рассказал, как команде удалось переломить игру.
0
01.10.2025
Спорт

Козлов выдохнул. «Салават Юлаев» прервал серию поражений в Уфе

тренер среди хоккеистов
«Салават Юлаев» вырвал победу у «Сибири» и прервал серию неудач. Тренер Виктор Козлов прокомментировал игру и намекнул на судьбу Хохлачева, который борется за контракт.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.