«Амур» обыграл «Салават Юлаев» в Хабаровске — 6:3

«Амур» обыграл «Салават Юлаев» со счётом 6:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ 7 марта на «Платинум-Арене». Хабаровчане отыграли отставание в два гола и забросили шесть безответных шайб в борьбе за попадание в плей-офф.
хоккеисты
©ХК "Салават Юлаев"

В дебюте встречи преимущество было у гостей. «Салават Юлаев» выстоял в меньшинстве и быстро открыл счёт: Артём Пименов стянул на себя троих игроков «Амура» и вывел Максима Кузнецова на бросок — тот переиграл голкипера хозяев. Первый период завершился со счётом 0:1. Во втором периоде Джек Родуолд после активного прессинга довёл счёт до 0:2.

Затем «Амур» перехватил инициативу. Хабаровчане дважды поразили ворота уфимцев и сравняли счёт. На 35-й минуте Артём Шварёв вывел хозяев вперёд, а через несколько секунд Ярослав Лихачёв реализовал большинство — 4:2. В третьем периоде Алексей Василевский, покинув штрафной бокс, убежал в отрыв и сделал счёт 4:3. Алекс Гальченюк тут же ответил точной контратакой, а за десять секунд до сирены Кирилл Петьков поразил пустые ворота — 6:3.

Серия между командами в этом сезоне завершилась со счётом 2:2. «Салават Юлаев» проведёт следующую игру 11 марта дома против «Металлурга», «Амур» примет «Барыс» 10 марта.

Турнирное положение

«Салават Юлаев» гарантировал себе выход в плей-офф ещё 5 марта, обыграв тот же «Амур» со счётом 4:1. Уфимцы стали пятым клубом Восточной конференции в розыгрыше Кубка Гагарина после «Металлурга», «Авангарда», «Ак Барса» и «Автомобилиста».

После 62 матчей «Салават Юлаев» занимает пятое место на Востоке с 70 очками (разница шайб — 164:156). «Амур» набрал 64 очка и расположился на девятой строчке, отставая от «Сибири» на три очка в борьбе за последнюю путёвку в плей-офф. Всего в регулярном чемпионате команды проведут по 68 матчей, сезон завершится 20 марта. Плей-офф стартует 23 марта.

Поражение не повлияет на позицию «Салавата Юлаева» — команда уже в плей-офф. Действующий обладатель Кубка Гагарина — ярославский «Локомотив».

Похожие записи
0
07.03.2026
Спорт

«Дисциплина должна быть лучше»: Козлов о проигрыше «Салавата Юлаева» в Хабаровске

тренер "Салавата Юлаева" Виктор Козлов
Главный тренер уфимского клуба Виктор Козлов объяснил поражение от «Амура» со счётом 3:6 частыми удалениями и усталостью от длительного выезда.
0
05.03.2026
Спорт

Сучков после разгрома «Амура»: «Приятно играть с Кузнецовым и Ремпалом — за этим стоит много работы»

егор сучков
Нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков — о победе над «Амуром» со счётом 4:1, взаимодействии с Кузнецовым и Ремпалом и выходе в плей-офф КХЛ.
0
04.03.2026
Спорт

Форвард «Салавата Юлаева» Жаровский попал в сборную лучших новичков КХЛ за февраль

александр жаровский
Нападающий уфимского клуба Александр Жаровский включён в символическую пятёрку новичков Континентальной хоккейной лиги по итогам февраля — с голом, двумя передачами и победными буллитами против «Трактора».
0
03.03.2026
Спорт

«Салават Юлаев» одержал победу над «Адмиралом» во Владивостоке

хоккеисты
Уфимский «Салават Юлаев» обыграл «Адмирал» со счётом 2:1 по буллитам в матче FONBET чемпионата КХЛ. Героями встречи стали Евгений Кузнецов и вратарь Илья Коновалов.
