Акинфеев поможет юным футбольным звездам из Башкирии с ремонтом спортзала

Знаменитый вратарь оплатит ремонт помещения, закупит мячи и пригласил команду на свой турнир

Легендарный вратарь Игорь Акинфеев решил помочь талантливым футболистам из башкирского клуба «Альтаир», чьи тренировки собирают десятки миллионов просмотров в сети. После информации о плачевном состоянии их тренировочной базы в посёлке Алексеевка Уфимского района фонд голкипера «Страна футбола» взял на себя финансирование ремонта помещения и закупку инвентаря.

Помимо этого юные спортсмены получили приглашение на международный турнир «Кубок Игоря Акинфеева», который состоится в августе на «Арене Химки». Там звёздный вратарь планирует лично познакомиться с подающими надежды футболистами из Башкирии.

— Игорь, как новый Дед Мороз! – отреагировала на новость в соцсетях Диана Д.

— Какой молодец, респект Игорю! – написал Виталий В.

— Акинфеев молодец! А вот как можно было запустить этот зал до такого состояния и не найти денег на ремонт, ну это позорно я считаю, — пишет Татьяна.

— Пригласить то пригласил, а за чей счет они поедут, если даже денег нет у них на ремонт зала? – задается вопросом Осень.

— Акинфеев человек! Чинуши смотрите как надо, — пишет Нехороший Вадик.

— Дело резонанс получило, значит скоро появится администрация и «возьмет все в свои руки», — отмечает МимиМишка.