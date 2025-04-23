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Акинфеев поможет юным футбольным звездам из Башкирии с ремонтом спортзала

Знаменитый вратарь оплатит ремонт помещения, закупит мячи и пригласил команду на свой турнир
футбольный мяч на игровом поле
©Imagen

Легендарный вратарь Игорь Акинфеев решил помочь талантливым футболистам из башкирского клуба «Альтаир», чьи тренировки собирают десятки миллионов просмотров в сети. После информации о плачевном состоянии их тренировочной базы в посёлке Алексеевка Уфимского района фонд голкипера «Страна футбола» взял на себя финансирование ремонта помещения и закупку инвентаря.

Помимо этого юные спортсмены получили приглашение на международный турнир «Кубок Игоря Акинфеева», который состоится в августе на «Арене Химки». Там звёздный вратарь планирует лично познакомиться с подающими надежды футболистами из Башкирии.

— Игорь, как новый Дед Мороз! – отреагировала на новость в соцсетях Диана Д.

— Какой молодец, респект Игорю! – написал Виталий В.

— Акинфеев молодец! А вот как можно было запустить этот зал до такого состояния и не найти денег на ремонт, ну это позорно я считаю, — пишет Татьяна.

— Пригласить то пригласил, а за чей счет они поедут, если даже денег нет у них на ремонт зала? – задается вопросом Осень.

— Акинфеев человек! Чинуши смотрите как надо, — пишет Нехороший Вадик.

— Дело резонанс получило, значит скоро появится администрация и «возьмет все в свои руки», — отмечает МимиМишка.

— Ай красавчек Игорь! А что в ФК Уфа з/п тоже не кислые у футболистов, поучаствовать не желают в судьбе мальчишек? – интересуется RHINO.

Уфимский район
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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