Акинфеев поможет юным футбольным звездам из Башкирии с ремонтом спортзала

Легендарный вратарь Игорь Акинфеев решил помочь талантливым футболистам из башкирского клуба «Альтаир», чьи тренировки собирают десятки миллионов просмотров в сети. После информации о плачевном состоянии их тренировочной базы в посёлке Алексеевка Уфимского района фонд голкипера «Страна футбола» взял на себя финансирование ремонта помещения и закупку инвентаря.
Помимо этого юные спортсмены получили приглашение на международный турнир «Кубок Игоря Акинфеева», который состоится в августе на «Арене Химки». Там звёздный вратарь планирует лично познакомиться с подающими надежды футболистами из Башкирии.
— Игорь, как новый Дед Мороз! – отреагировала на новость в соцсетях Диана Д.
— Какой молодец, респект Игорю! – написал Виталий В.
— Акинфеев молодец! А вот как можно было запустить этот зал до такого состояния и не найти денег на ремонт, ну это позорно я считаю, — пишет Татьяна.
— Пригласить то пригласил, а за чей счет они поедут, если даже денег нет у них на ремонт зала? – задается вопросом Осень.
— Акинфеев человек! Чинуши смотрите как надо, — пишет Нехороший Вадик.
— Дело резонанс получило, значит скоро появится администрация и «возьмет все в свои руки», — отмечает МимиМишка.
— Ай красавчек Игорь! А что в ФК Уфа з/п тоже не кислые у футболистов, поучаствовать не желают в судьбе мальчишек? – интересуется RHINO.