Спорт

«Ак Барс» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» со счетом 6:3

Уфимский клуб «Салават Юлаев» проиграл казанскому «Ак Барсу» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, известная как «Зеленое дерби», закончилась со счетом 6:3 в пользу хозяев льда, сообщают официальные источники лиги.
хоккеисты
©ХК "Салават Юлаев"

Счет в матче на шестой минуте открыл Семен Терехов из «Ак Барса», но игрок «Салавата» Денис Ян вскоре сравнял цифры на табло. До конца первого периода Кирилл Семенов и Александр Хмелевски забросили еще по одной шайбе, обеспечив казанцам преимущество. После трех пропущенных голов тренерский штаб уфимцев принял решение заменить вратаря Семена Вязового на Илью Коновалова.

Во втором периоде Дмитрий Яшкин увеличил отрыв «Ак Барса», на что уфимцы ответили голом Девина Броссо. В заключительной двадцатиминутке Артемий Князев и Дмитрий Кателевский забросили пятую и шестую шайбы за хозяев. Итоговый счет установил игрок «Салавата» Артем Горшков, забивший третий гол для своей команды.

Эта победа позволила казанскому клубу закрепиться на второй строчке в таблице Восточной конференции. Ранее в рамках текущей домашней серии «Ак Барс» также одержал победы над клубами СКА и «Трактор». Уфимская команда, в свою очередь, занимает восьмое место в той же конференции.

Для «Салавата Юлаева» это уже третье поражение от «Ак Барса» в четырех очных встречах текущего сезона. Статистика также показывает, что казанский клуб выиграл пять последних домашних матчей против уфимской команды подряд.

