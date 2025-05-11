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«Ак Барс» может подписать лидера «Салавата Юлаева»

©ХК "Салават Юлаев"

Казанский «Ак Барс» нацелился на одного из лидеров «Салавата Юлаева» Шелдона Ремпала. Как сообщает «Бизнес Online», 29-летний канадский форвард, который лишь в этом сезоне дебютировал в КХЛ, может стать главным трансферным приобретением предстоящего межсезонья.

Канадец буквально взорвал лигу в своём дебютном сезоне. В регулярке он наколотил 31 шайбу и отдал 30 результативных передач, набрав в сумме 61 очко в 68 матчах. В плей-офф Ремпал тоже не сбавил обороты — 21 очко (8+13) в 19 играх.

Действующий контракт Ремпала с уфимцами истекает 31 мая, что открывает дорогу для переговоров с другими клубами. Помимо «Ак Барса», интерес к результативному форварду проявляет и «Авангард».

Сам хоккеист, видимо, осознал свою ценность на рынке — ранее появилась информация, что он запросил у «Салавата» зарплату свыше 100 миллионов рублей за сезон. Такие аппетиты вполне объяснимы для игрока, который стал одним из главных открытий сезона КХЛ и теперь имеет все шансы сорвать солидный куш на трансферном рынке.

ХК Салават Юлаев хоккей
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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