Агент травмированного Кузнецова — о силовом Полунина: «Пусть судьи оценивают»

Агент форварда «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова Шуми Бабаев прокомментировал травму хоккеиста, полученную в третьем матче четвертьфинала Кубка Гагарина против «Локомотива», и рассказал о перспективах его участия в следующей игре серии.

12 апреля в Уфе, в третьем матче четвертьфинала Кубка Гагарина — 2026 между «Салаватом Юлаевым» и «Локомотивом», форвард уфимского клуба Евгений Кузнецов получил травму и покинул лёд на носилках. Об этом сообщил канал «Матч ТВ».

На 13-й минуте первого периода нападающий «Локомотива» Александр Полунин выполнил силовой приём у борта. Кузнецов упал и не смог самостоятельно встать — на площадку вышла медицинская бригада, хоккеисту зафиксировали шею специальной накладкой и увезли на носилках.

Агент форварда Шуми Бабаев в разговоре с «Матч ТВ» сообщил, что на момент интервью информации о результатах обследования у него не было:

«Я пока не получил информацию. Завтра утром они примут решение» — о том, выйдет ли Кузнецов на четвёртый матч серии».

Оценивать правомерность действий Полунина Бабаев не стал, оставив этот вопрос арбитрам:

«Он просто не видел момента, не ожидал, что оттуда будет удар. Думаю, сыграл фактор неожиданности, а все остальное должны оценивать судьи».

По итогам встречи «Локомотив» победил со счётом 3:2 и повёл в серии 3–0. Следующий матч между командами состоится 14 апреля в Уфе.

Позже стало известно, что Кузнецов переоделся и досматривал концовку матча с «Локомотивом» уже возле борта.

Помимо Кузнецова, «Салават Юлаев» располагает и другими травмированными игроками: в числе выбывших — Данил Алалыкин и Никита Зоркин, а в третьем периоде воскресного матча повреждение получил также Дин Стюарт. Главный тренер уфимцев Виктор Козлов сообщил, что в понедельник Кузнецов пройдёт дополнительное медицинское обследование.

Бывший арбитр Александр Зайцев, оценив эпизод с травмой Кузнецова, заявил, что оснований для фиксации нарушения у судей не было. Экс-форвард сборной России Максим Сушинский также расценил силовой приём Полунина как правомерный, однако назвал произошедшее с Кузнецовым странным.