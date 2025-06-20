«Дело не в деньгах»: 39-летний капитан «Салавата Юлаева» остаётся в Уфе

Уфимский клуб официально объявил о продлении контракта с капитаном команды Григорием Паниным. Новое соглашение рассчитано на один год и позволит 39-летнему защитнику провести в составе «юлаевцев» уже девятый сезон.

Для опытного хоккеиста это решение стало принципиальным выбором. Сам Панин подчеркнул в социальных сетях, что деньги здесь не играли роли. Защитник откровенно заявил, что хочет играть именно за «Салават Юлаев» и точка.

За восемь лет в Уфе капитан провел 910 матчей в КХЛ, набрав 174 очка при показателе полезности плюс 207. В минувшем сезоне Панин сыграл 78 встреч, отметившись двумя голами и шестью передачами.

Предстоящий сезон станет особенным для ветерана. Панин повторит рекорд финского нападающего Теему Хартикайнена по количеству сезонов за «Салават Юлаев» в эпоху КХЛ. За время выступлений в Уфе защитник дважды становился бронзовым призером чемпионата.

В прошедшем розыгрыше «Салават Юлаев» дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где уступил будущему чемпиону «Локомотиву» со счетом 1-4 в серии. Тем не менее команда завоевала бронзовые медали, финишировав на второй строчке Восточной конференции в регулярном чемпионате.

По данным экспертов, зарплата капитана уфимцев составляет около 35 миллионов рублей в год. Однако сам хоккеист подчеркивает, что финансовые вопросы не влияли на его решение остаться в родном клубе.