Жительница Башкирии добилась возвращения медали погибшего на СВО сына после обращения к Путину

Как вернули награду
Сын жительницы Белорецка погиб в зоне спецоперации в 2024 году. Бойца посмертно представили к медали «За отвагу», однако до семьи знак отличия не дошел. Мать неоднократно обращалась в местные инстанции, но награду не выдавали.
Женщина записала видеообращение, которое попало в эфир «Прямой линии». Сразу после этого к решению проблемы подключились волонтеры. Они нашли утерянную медаль и передали её матери.
Льготы для семей участников СВО
Власти Башкирии продлили меры поддержки для родственников военнослужащих. Глава республики Радий Хабиров подписал соответствующий документ.
Что положено семьям сейчас:
- Бесплатное горячее питание для детей в школах.
- Бесплатные путевки в детские лагеря.
- Освобождение от платы за детские сады.
- Транспортные льготы.
Что изменится с 2026 года:
- Родители с двумя и более детьми получат «семейную налоговую выплату». Государство вернет часть уплаченного НДФЛ:
- Текущая ставка: 13%.
- Ставка после перерасчета: 6%.
Заявление на возврат можно будет подать через портал Госуслуг.
Федеральные власти уделяют особое внимание семьям погибших героев. В начале декабря 2025 года Владимир Путин в Кремле лично встретился с матерью погибшего Героя России, сержанта Никиты Афанасьева. Президент передал ей «Золотую Звезду» сына.