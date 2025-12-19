Жительница Башкирии добилась возвращения медали погибшего на СВО сына после обращения к Путину

Мать погибшего участника СВО из Белорецка год не могла получить присвоенную сыну награду. Чиновники задерживали выдачу, ссылаясь на обстоятельства. Ситуация разрешилась только после того, как обращение женщины показали в эфире президенту — медаль вручили в тот же день.

Как вернули награду

Сын жительницы Белорецка погиб в зоне спецоперации в 2024 году. Бойца посмертно представили к медали «За отвагу», однако до семьи знак отличия не дошел. Мать неоднократно обращалась в местные инстанции, но награду не выдавали.

Женщина записала видеообращение, которое попало в эфир «Прямой линии». Сразу после этого к решению проблемы подключились волонтеры. Они нашли утерянную медаль и передали её матери.

Льготы для семей участников СВО

Власти Башкирии продлили меры поддержки для родственников военнослужащих. Глава республики Радий Хабиров подписал соответствующий документ.

Что положено семьям сейчас:

Бесплатное горячее питание для детей в школах.

Бесплатные путевки в детские лагеря.

Освобождение от платы за детские сады.

Транспортные льготы.

Что изменится с 2026 года:

Родители с двумя и более детьми получат « семейную налоговую выплату

Текущая ставка: 13% .

. Ставка после перерасчета: 6%.

Заявление на возврат можно будет подать через портал Госуслуг.

Федеральные власти уделяют особое внимание семьям погибших героев. В начале декабря 2025 года Владимир Путин в Кремле лично встретился с матерью погибшего Героя России, сержанта Никиты Афанасьева. Президент передал ей «Золотую Звезду» сына.