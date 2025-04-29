Житель Башкирии не смог добиться выплат за участие в СВО

Бывший заключенный, не признан военнослужащим, а отнесен к «специальному контингенту»

В Башкирии мужчина, воевавший в составе штурмовой роты «Z» в зоне специальной военной операции, не смог получить страховые и единовременные выплаты — ему отказали в двух судебных инстанциях. Об этом стало известно из материалов судебного разбирательства, рассмотренного в Чишминском районном и Верховном судах республики.

По данным дела, истец был включён в состав роты «Z» весной 2023 года в должности водителя-стрелка. Документом о назначении послужил приказ командира части, подписанный на основании контракта, заключённого в апреле того же года. Спустя два месяца, во время выполнения боевых задач, мужчина серьёзно пострадал при взрыве снаряда.

Полагая, что имеет право на одноразовую выплату в размере трёх миллионов рублей, участник боевых действий обратился через военкомат в страховую компанию «Согаз». Однако страховщик отказал, пояснив, что контракт, на основании которого начисляются выплаты, с мужчиной не заключался.

После этого мужчина подал иск в суд, требуя взыскать с «Согаза» не только единовременную выплату, но и страховку в размере 327 тысяч рублей и компенсацию морального вреда — ещё 300 тысяч рублей.

Командование части заявило в суде, что истец на момент поступления в роту отбывал наказание, но добровольно согласился на участие в СВО, за что был освобождён и снят с судимости. В приказ о зачислении были внесены изменения: основанием стало письменное согласие, а не контракт. Суды обеих инстанций пришли к выводу, что заявитель не был военнослужащим и права на выплаты не имеет.

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