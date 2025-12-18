Власти Башкирии уравняют в жилищных правах детей-сирот участников СВО и сирот-защитников границы

Власти республики расширяют список льготников. Преимущественное право на квадратные метры получат сироты, отражавшие вторжения на госгранице РФ.

Министерство строительства Башкирии подготовило изменения в региональное законодательство о поддержке детей-сирот. Ведомство предлагает выдавать жилье в преимущественном порядке тем, кто участвовал в отражении вооруженных вторжений и провокаций на государственной границе. Проект документа опубликован для обсуждения.

Сейчас льгота работает ограниченно. Вне очереди квартиры получают только дети-сироты участников специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Новые поправки уравняют их в правах с бойцами-сиротами, которые защищали приграничные регионы России.

Изменения касаются двух механизмов господдержки. Первый — предоставление готового жилья по договору найма. Второй — выдача жилищного сертификата. Сертификат позволяет самостоятельно купить недвижимость или погасить ипотеку, не дожидаясь распределения квартир из госфонда.

В 2025 году власти выделили на жилье для сирот 2,8 млрд рублей. План — обеспечить квартирами 950 человек. По данным на середину декабря, жилье получили 779 очередников.

Система распределения жилья требует контроля. Ранее «Ньюс-Баш» сообщал о задержании главы Бижбулякского района. Следствие подозревает чиновника в махинациях: по версии правоохранителей, он выдавал сиротам помещения в аварийных домах, непригодных для проживания.

Проблема доступности жилья остается острой из-за рыночных цен. Минстрой установил стоимость квадратного метра на первый квартал 2025 года в размере 110 тысяч рублей. Аренда квартиры в Уфе в среднем обходится в 28 тысяч рублей, что делает самостоятельное решение жилищного вопроса сложным для выпускников детдомов.