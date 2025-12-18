0
2 часа
Спецоперация

Власти Башкирии уравняют в жилищных правах детей-сирот участников СВО и сирот-защитников границы

Власти республики расширяют список льготников. Преимущественное право на квадратные метры получат сироты, отражавшие вторжения на госгранице РФ.
ключи от квартиры лежат на деньгах
©Ньюс-Баш

Министерство строительства Башкирии подготовило изменения в региональное законодательство о поддержке детей-сирот. Ведомство предлагает выдавать жилье в преимущественном порядке тем, кто участвовал в отражении вооруженных вторжений и провокаций на государственной границе. Проект документа опубликован для обсуждения.

Сейчас льгота работает ограниченно. Вне очереди квартиры получают только дети-сироты участников специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Новые поправки уравняют их в правах с бойцами-сиротами, которые защищали приграничные регионы России.

Изменения касаются двух механизмов господдержки. Первый — предоставление готового жилья по договору найма. Второй — выдача жилищного сертификата. Сертификат позволяет самостоятельно купить недвижимость или погасить ипотеку, не дожидаясь распределения квартир из госфонда.

В 2025 году власти выделили на жилье для сирот 2,8 млрд рублей. План — обеспечить квартирами 950 человек. По данным на середину декабря, жилье получили 779 очередников.

Система распределения жилья требует контроля. Ранее «Ньюс-Баш» сообщал о задержании главы Бижбулякского района. Следствие подозревает чиновника в махинациях: по версии правоохранителей, он выдавал сиротам помещения в аварийных домах, непригодных для проживания.

Проблема доступности жилья остается острой из-за рыночных цен. Минстрой установил стоимость квадратного метра на первый квартал 2025 года в размере 110 тысяч рублей. Аренда квартиры в Уфе в среднем обходится в 28 тысяч рублей, что делает самостоятельное решение жилищного вопроса сложным для выпускников детдомов.

Похожие записи
0
16.12.2025
Криминал

В Башкирии осудят супругов за кражу денег у участника СВО

кошелек с пятитысячными купюрами
Прокуратура Давлекановского района утвердила обвинительное заключение по делу семейной пары. Мужа и жену обвиняют в краже денег с банковского счета военнослужащего.
0
12.12.2025
Спецоперация

В Башкирии запустили производство наземных дронов для бойцов СВО

наземный дрон
В Башкирии успешно прошли испытания наземного дрона, собранного в Белорецке. Управляемую платформу создал местный предприниматель Данис Яганшин совместно с командой, выполняя запрос военнослужащих полка «Башкортостан».
0
10.12.2025
Спецоперация

Хабиров озвучил точное количество вернувшихся с СВО жителей Башкирии

собрание чиновников
Глава Башкирии Радий Хабиров на заседании Ассоциации ветеранов СВО представил данные о количестве военнослужащих, вернувшихся из зоны боевых действиях. По информации руководителя республики, на текущий момент в регион вернулись 3100 человек.
0
09.12.2025
Советы

Как сэкономить на ипотеке: советы эксперта

ключи от квартиры лежат на деньгах
Россиянам назвали способы сэкономить на ипотеке: досрочное погашение и налоговый вычет до 650 тысяч рублей.
0
09.12.2025
Новости

Когда собственника могут выселить из квартиры

молоток и ключ с брелоком
Даже собственника могут выселить из квартиры за систематические нарушения, самовольную перепланировку или использование жилья не по назначению.
0
05.12.2025
Спецоперация

С 1 декабря в Башкирии сокращают выплаты за контракт с Минобороны

рюкзаки военнослужащих
Власти Башкирии сократили единовременную выплату за контракт с Минобороны с 1 млн до 500 тыс рублей для тех, кто подписывает его с декабря.
0
28.11.2025
Спецоперация

Радий Хабиров подписал документ о продлении мер поддержки контрактникам СВО

военный сво
Глава Башкортостана продлил срок действия единовременной региональной выплаты. При заключении контракта с Минобороны до 31 декабря бойцы получат гарантированную сумму.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.