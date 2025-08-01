Власти Башкирии продлили выплаты в размере 1 млн рублей контрактникам СВО

Власти Башкирии продлили до конца августа 2025 года единовременные выплаты в 1 млн рублей для жителей, заключивших контракт на участие в СВО

Глава Башкирии Радий Хабиров продлил ещё на один месяц, до конца августа 2025 года, действие единовременных выплат в размере 1 млн рублей для граждан, подписывающих контракт с Министерством обороны. Этот шаг является продолжением практики материальной поддержки участников специальной военной операции, которая действует в регионе с начала года.

Сумма выплат для контрактников в республике менялась в течение года. С января по начало июня 2025 года региональная поддержка составляла 1,6 млн рублей. Однако с 5 июня её размер был снижен до 1 млн рублей. Для сравнения, до конца 2024 года эта выплата была значительно скромнее — 505 тыс. рублей.

Помимо региональной помощи, контрактники получают и федеральную выплату, которая с декабря прошлого года составляет 400 тыс. рублей. Таким образом, житель Башкирии, заключивший контракт, в сумме может рассчитывать на 1,4 млн рублей.

Для тех, кто отправляется на службу из Уфы, расчёты немного сложнее. Региональная часть для них составляет 600 тыс. рублей, но к ней добавляется муниципальная выплата в 700 тыс. рублей. В итоге, с учётом федеральных 400 тысяч, общая сумма для уфимского контрактника достигает 1,7 млн рублей.