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2к.

В зоне СВО погибли родные братья из Башкирии

Их подвиг отмечен высокими наградами
бойцы сво
©t.me/ZaPacanOVRB

В Илишевском районе Башкортостана сегодня в последний путь проводили двух братьев, погибших в зоне специальной военной операции. Как сообщает 28 апреля телеграм-канал «Башкирский батальон», прапорщик Рустам Зиганшин и рядовой Илнар Зиганшин отдали свои жизни при выполнении боевых задач.

По информации источника, командир взвода Рустам Зиганшин с апреля 2022 года участвовал в составе отряда «Барс — 9» и погиб при освобождении Владимировки в Донецкой Народной Республике. Его храбрость и самоотверженность отмечены орденом Мужества и Орденом генерала Шаймуратова — оба посмертно.

Илнар Зиганшин служил в 150-й стрелковой дивизии и пал при освобождении Луганской Народной Республики. Ему также присуждён орден Мужества, посмертно.

Ранее в Белорецке простились с 53-летним командиром Ришатом Абдуллиным. Доброволец погиб в марте в зоне СВО при выполнении боевой задачи.

Илишевский район СВО
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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