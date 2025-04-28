В зоне СВО погибли родные братья из Башкирии

Их подвиг отмечен высокими наградами

В Илишевском районе Башкортостана сегодня в последний путь проводили двух братьев, погибших в зоне специальной военной операции. Как сообщает 28 апреля телеграм-канал «Башкирский батальон», прапорщик Рустам Зиганшин и рядовой Илнар Зиганшин отдали свои жизни при выполнении боевых задач.

По информации источника, командир взвода Рустам Зиганшин с апреля 2022 года участвовал в составе отряда «Барс — 9» и погиб при освобождении Владимировки в Донецкой Народной Республике. Его храбрость и самоотверженность отмечены орденом Мужества и Орденом генерала Шаймуратова — оба посмертно.

Илнар Зиганшин служил в 150-й стрелковой дивизии и пал при освобождении Луганской Народной Республики. Ему также присуждён орден Мужества, посмертно.

Ранее в Белорецке простились с 53-летним командиром Ришатом Абдуллиным. Доброволец погиб в марте в зоне СВО при выполнении боевой задачи.