0
4 часа
Спецоперация

В зоне СВО погиб двоюродный брат вице-спикера Курултая Башкирии

В зоне СВО погиб двоюродный брат зампреда Курултая Башкирии Рустема Ахмадинурова. Роберт числился пропавшим без вести около года.
Роберт Ахмадинуров
©Роберт Ахмадинуров / vk.com

Информацию о гибели родственника изданию Уфа1 подтвердил заместитель председателя Госсобрания — Курултая РБ Рустем Ахмадинуров. Его двоюродный брат Роберт, участвовавший в специальной военной операции, найден погибшим.

Связь с военнослужащим прервалась примерно год назад. Мать Роберта предпринимала попытки найти сына через официальные ведомства. Тело бойца было обнаружено недавно на территории одного из занятых населенных пунктов.

Роберт Ахмадинуров родился в 1977 году, окончил Региональный финансово-экономический институт. Ранее он не проходил службу в армии, однако принял решение отправиться в зону боевых действий. По данным вице-спикера, мотивацией стало желание соответствовать семейным традициям, так как другие мужчины в роду имели опыт военной службы.

Похороны пройдут в Кушнаренковском районе республики. Выбор места прощания обусловлен прижизненной просьбой самого погибшего быть захороненным на родине.

Сам Рустем Ахмадинуров продолжает законотворческую деятельность в региональном парламенте. Одной из последних его инициатив стало предложение ввести производственную гимнастику для депутатов во время длительных заседаний. Комплекс упражнений разработала олимпийская чемпионка по фехтованию Аделина Загидуллина.

В регионе действуют меры поддержки для семей участников спецоперации. Ранее news-bash.ru сообщал, что парламентарии республики законодательно освободили участников СВО от уплаты транспортного налога за 2025 год. Данная льгота применяется к одному транспортному средству без ограничений по мощности двигателя.

Дополнительно в Башкирии разрабатываются механизмы трудоустройства вернувшихся военнослужащих в органы государственной и муниципальной власти. Новые нормы позволят ветеранам боевых действий занимать должности в администрациях в упрощенном порядке, без требований к профильному стажу муниципальной службы.

Похожие записи
0
25.12.2025
Спорт

Уфа примет Всемирные армейские игры в 2028 году

заставка news-bash
Столица Башкортостана получила право на проведение Всемирных армейских игр — 2028. На соревнования приедут профессиональные военные спортсмены и ветераны спецоперации, для которых турнир станет этапом реабилитации.
0
18.12.2025
Спецоперация

Власти Башкирии уравняют в жилищных правах детей-сирот участников СВО и сирот-защитников границы

ключи от квартиры лежат на деньгах
Власти республики расширяют список льготников. Преимущественное право на квадратные метры получат сироты, отражавшие вторжения на госгранице РФ.
0
18.12.2025
Новости

В Курултае Башкирии депутатам предложили делать перерывы на гимнастику

курултай башкирии
Рустем Ахмадинуров предложил прерывать долгие заседания на разминку. Проводить гимнастику позвали олимпийскую чемпионку Аделину Загидуллину.
0
16.12.2025
Криминал

В Башкирии осудят супругов за кражу денег у участника СВО

кошелек с пятитысячными купюрами
Прокуратура Давлекановского района утвердила обвинительное заключение по делу семейной пары. Мужа и жену обвиняют в краже денег с банковского счета военнослужащего.
0
12.12.2025
Спецоперация

В Башкирии запустили производство наземных дронов для бойцов СВО

наземный дрон
В Башкирии успешно прошли испытания наземного дрона, собранного в Белорецке. Управляемую платформу создал местный предприниматель Данис Яганшин совместно с командой, выполняя запрос военнослужащих полка «Башкортостан».
0
10.12.2025
Спецоперация

Хабиров озвучил точное количество вернувшихся с СВО жителей Башкирии

собрание чиновников
Глава Башкирии Радий Хабиров на заседании Ассоциации ветеранов СВО представил данные о количестве военнослужащих, вернувшихся из зоны боевых действиях. По информации руководителя республики, на текущий момент в регион вернулись 3100 человек.
0
05.12.2025
Спецоперация

С 1 декабря в Башкирии сокращают выплаты за контракт с Минобороны

рюкзаки военнослужащих
Власти Башкирии сократили единовременную выплату за контракт с Минобороны с 1 млн до 500 тыс рублей для тех, кто подписывает его с декабря.
0
28.11.2025
Спецоперация

Радий Хабиров подписал документ о продлении мер поддержки контрактникам СВО

военный сво
Глава Башкортостана продлил срок действия единовременной региональной выплаты. При заключении контракта с Минобороны до 31 декабря бойцы получат гарантированную сумму.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.