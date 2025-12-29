В зоне СВО погиб двоюродный брат вице-спикера Курултая Башкирии

В зоне СВО погиб двоюродный брат зампреда Курултая Башкирии Рустема Ахмадинурова. Роберт числился пропавшим без вести около года.

Информацию о гибели родственника изданию Уфа1 подтвердил заместитель председателя Госсобрания — Курултая РБ Рустем Ахмадинуров. Его двоюродный брат Роберт, участвовавший в специальной военной операции, найден погибшим.

Связь с военнослужащим прервалась примерно год назад. Мать Роберта предпринимала попытки найти сына через официальные ведомства. Тело бойца было обнаружено недавно на территории одного из занятых населенных пунктов.

Роберт Ахмадинуров родился в 1977 году, окончил Региональный финансово-экономический институт. Ранее он не проходил службу в армии, однако принял решение отправиться в зону боевых действий. По данным вице-спикера, мотивацией стало желание соответствовать семейным традициям, так как другие мужчины в роду имели опыт военной службы.

Похороны пройдут в Кушнаренковском районе республики. Выбор места прощания обусловлен прижизненной просьбой самого погибшего быть захороненным на родине.

Сам Рустем Ахмадинуров продолжает законотворческую деятельность в региональном парламенте. Одной из последних его инициатив стало предложение ввести производственную гимнастику для депутатов во время длительных заседаний. Комплекс упражнений разработала олимпийская чемпионка по фехтованию Аделина Загидуллина.

В регионе действуют меры поддержки для семей участников спецоперации. Ранее news-bash.ru сообщал, что парламентарии республики законодательно освободили участников СВО от уплаты транспортного налога за 2025 год. Данная льгота применяется к одному транспортному средству без ограничений по мощности двигателя.

Дополнительно в Башкирии разрабатываются механизмы трудоустройства вернувшихся военнослужащих в органы государственной и муниципальной власти. Новые нормы позволят ветеранам боевых действий занимать должности в администрациях в упрощенном порядке, без требований к профильному стажу муниципальной службы.