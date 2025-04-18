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В зоне СВО погиб 37-летний артнаводчик из Башкирии

Прощание пройдет на его малой родине в Инзере
евгений желтов
©администрация Белорецкого района

Администрация Белорецкого района Башкирии сообщила о гибели 37-летнего военнослужащего Евгения Желтова. Артнаводчик погиб 3 апреля во время боевых действий в зоне специальной военной операции.

Уроженец Инзера подписал контракт с Минобороны в 2023 году. До мобилизации мужчина работал вахтовым методом. В его биографии — школа в родном поселке, учеба в профучилище села Архангельское и заочное образование в аграрном университете Башкирии.

Примечательно, что срочную службу в армии Желтов не проходил. В ряды ВС РФ он вступил уже в зрелом возрасте, став профессиональным военным только во время СВО. Прощание с погибшим состоится на его малой родине.

— Спи спокойно солдат. Родным и близким самые глубокие и искренние соболезнования, — написал в соцсетях местной администрации Гаян-Рифович А.

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что в селе Манышта Белорецкого района 9 апреля простились с 41-летним контрактником Ильдусом Гильмановым.

СВО
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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