Прощание пройдет на его малой родине в Инзере

Администрация Белорецкого района Башкирии сообщила о гибели 37-летнего военнослужащего Евгения Желтова. Артнаводчик погиб 3 апреля во время боевых действий в зоне специальной военной операции.

Уроженец Инзера подписал контракт с Минобороны в 2023 году. До мобилизации мужчина работал вахтовым методом. В его биографии — школа в родном поселке, учеба в профучилище села Архангельское и заочное образование в аграрном университете Башкирии.

Примечательно, что срочную службу в армии Желтов не проходил. В ряды ВС РФ он вступил уже в зрелом возрасте, став профессиональным военным только во время СВО. Прощание с погибшим состоится на его малой родине.

— Спи спокойно солдат. Родным и близким самые глубокие и искренние соболезнования, — написал в соцсетях местной администрации Гаян-Рифович А.

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что в селе Манышта Белорецкого района 9 апреля простились с 41-летним контрактником Ильдусом Гильмановым.