Спецоперация

В Уфе утвердили новый размер единовременной выплаты контрактникам СВО

Городская администрация утвердила новый размер единовременной выплаты для граждан, заключивших контракт с Минобороны. Рассказываем о текущих суммах поддержки.
Администрация Уфы установила фиксированный размер единовременной помощи для участников специальной военной операции. Граждане, которые заключат контракт с Минобороны в 2026 году, получат от города 300 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал мэр Ратмир Мавлиев.

Содержание
  1. Сколько получат бойцы
  2. Как получить деньги
  3. Что изменилось

Сколько получат бойцы

Итоговая сумма при заключении контракта в уфимских военкоматах теперь составляет 1,7 млн рублей. Выплата формируется из трех источников.

Основную часть платит республика. Глава Башкирии Радий Хабиров своим указом увеличил региональную выплату с 1 января 2026 года до 1 млн рублей. Федеральный бюджет добавляет 400 тысяч рублей — это стандартная сумма от Министерства обороны. Оставшиеся 300 тысяч рублей доплачивает городской бюджет Уфы.

Как получить деньги

Выплаты положены тем, кто заключил контракт через военные комиссариаты Уфы. Место прописки роли не играет: поддержку окажут как жителям столицы, так и приезжим из других районов Башкирии или регионов страны. Деньги приходят на карту после зачисления в списки личного состава воинской части.

Что изменилось

Сумма на руки выросла, несмотря на сокращение городской доли. В декабре 2025 года мэрия Уфы платила добровольцам повышенные «подъемные» — до 700 тысяч рублей, однако региональная выплата тогда составляла 500 тысяч.

С января 2026 года баланс сместился: город снизил свою часть до 300 тысяч, зато республика удвоила свою до 1 миллиона. В результате общая сумма поддержки для уфимского новобранца увеличилась и превысила декабрьские показатели.

